Simona Halep – Cori Gauff! Duel nebun la Wimbledon

6 – 3 în primul set

6 – 3 în setul 2

Simona Halep (7 WTA, 27 de ani) a jucat luni, la Wimbledon, împotriva americancei Cori Gauff (313 WTA, 15 ani) pentru optimile de finală ale turneului.

Câștigătoarea acestui duel va juca în sferturi cu Shuai Zhang (30 de ani, 50 WTA), care a învins-o pe ucraineanca de Dayana Yastremska (19 ani, 35 WTA), scor 6-4, 1-6, 6-2.

Mai mult, Ashleigh Barty a fost eliminată în optimile de la Wimbledon, după ce Alison Riske a produs cea mai mare surpriză a zilei de luni, la All England Club. Sportiva din Statele Unite s-a impus cu 3-6, 6-2, 6-3, iar Barty poate pierde poziția de lider mondial, una pe care poate ajunge Karolina Pliskova. Dacă aceasta va ajunge în semifinale, va deveni noul număr unu mondial.

Set Halep

Game Set Meci Halep 6-3 Victorie superbă a lui Halep!

Game Gauff, 5-3: Simona salvează două mingi de meci pe serviciul americancei.

Game Halep, 5-2: Energie din partea lui Halep. Game-ul este închis cu un as.

Game Gauff, 2-2: Cori urcă amenințător la fileu.

Break Gauff, 2-1: Americanca izbutește o serie de trei lovituri demențiale.

Break Halep, 2-0: Experiența Simonei își spune încă o dată cuvântul.

Game Halep, 1-0: Simona reușește un game la zero.

A început setul 2

Break și SET Simona Halep!

Game Halep, 5-3: Încă un game disputat pe serviciul fostului lider mondial.

Game Gauff, 4-3: Simona comite două erori neforțate și îi oferă game-ul tinerei din Statele Unite ale Americii.

Game Halep, 4-2: Simona închide game-ul cu o lovitură de excepție. Aflată în dificultate, românca inventează un slice defensiv în cross.

Break Halep, 3-2: Cel mai lung game al meciului e adjudecat de Simona!

Game Halep, 2-2: Simona supraviețuiește cu greu în acest game!

Game Gauff, 1-2: Americanca este pentru prima dată în avantaj.

Break Gauff, 1-1: Cori a revenit rapid! Gauff a fost sigură la retur, a lovit agresiv și a revenit rapid în joc

Break Halep, 1-0: Simona Halep face break în primul game.

Simona se deplasează foarte bine și returnează excelent, a transmis gsp.ro.

A început primul set

TABLO OPTIMI WIMBLEDON 2019:

Ashleigh Barty – Alison Riske 3-6, 6-2, 6-3

Serena Williams – Carla Suarez Navarro

Barbora Strycova – Elise Mertens

Johanna Konta – Petra Kvitova

Elina Svitolina – Petra Martic

Karolina Muchova – Karolina Pliskova

Simona Halep – Cori Gauff

Shuai Zhang – Dayana Yastremska

Simona Halep – Cori Gauff! Uraganul Halep, în acțiune împotriva fenomenului de 15 ani. Organizatorii de la Wimbledon au anunțat programul complet de luni, o zi în care se vor desfășura toate cele 16 meciuri din optimile de finală de pe tabloul masculin și de pe cel feminin. Confruntarea dintre Halep și Gauff e programată a doua pe Terenul 1, în jurul orei 16:30, urmând să înceapă imediat după meciul Serena Williams (10 WTA) – Carla Suarez Navarro (31 WTA).

Simona Halep – Cori Gauff! Uraganul Halep, în acțiune împotriva fenomenului de 15 ani

Analistul Eurosport Mats Wilander a declarat că nu crede că Simona Halep poate fi învinsă de americanca de 15 ani Cori Gauff în optimi şi consideră că fostul lider WTA nu poate rata accederea în semifinale, la Wimbledon.

„Trebuie să recunosc că am fost foarte surprins de uşurinţa cu care Simona Halep a învins-o pe Victoria Azarenka. Nu sunt surprins de nivelul lui Halep, dar sunt surprins că Azarenka a comis atât de multe erori neforţate şi că a părut nervoasă, dar acesta este un semn că Simona Halep este mai bună pe iarbă decât am considerat. Le face pe jucătoare să intre în panică şi acestea se simt de parcă ar trebui să arunce mingea afară după două sau trei schimburi. Am mult respect faţă de Halep şi pentru ce a făcut în meciul cu Azarenka, atât de mult încât trebuie să regândesc posibilităţile ei la acest turneu, deoarece nu cred că pierde cu Gauff. Victoria cu Azarenka o pune în semifinale, pentru mine. Este o mare oprtunitatea pentru Halep, una extraordinară”, a declarat Wilander, la Eurosport.

Simona Halep – Cori Gauff! Uraganul Halep, în acțiune împotriva fenomenului de 15 ani

Fostul tenismen nu este impresionat de Cori Gauff, dar apreciază naturaleţea şi inteligenţa din evoluţia ei.

„Ştiu că ar fi o poveste mai bună dacă aş fi impresionat de Gauff ca mulţi alţii, dar nu sunt. Este un lucru natural, când eşti tânăr, nu ai frică, nu ai nervi. Joacă pe terenul central şi aş paria că nici nu realizează că sunt oameni acolo şi că are vedere tip tunel. Ceea ce este impresionant este că s-a descurcat cu aceste veterane, care dintr-un anumit motiv cred că o pot juca trimiţându-i numai tăiat, fărăşi cu mult tenis ciudat. Ceea ce este impresionant este că nu s-a păcălit. A făcut-o o vreme în acest meci (n.r. – cu Polona Harcog), dar a fost bine că a găsit o cale să se descurce. Cunoştinţele ei de tenis, intuiţia ei în tenis şi IQ-ul ei în tenis sunt foarte înalte. Îmi place abilitatea ei tactică, asta nu a învăţat-o nimeni. Este natural. Este evident, Coco evoluează într-un mediu în care joacă tenis pe mâna ei, rezolvându-şi singură problemele. Nu arată precum cineva care a fost supra-antrenat, ceea ce este reconfortant pentru mine”, a spus el.

Simona Halep – Cori Gauff! Uraganul Halep, în acțiune împotriva fenomenului de 15 ani Simona Halep, locul 7 WTA, va evolua luni, în jurul orei 16.30, cu jucătoarea americană Cori Gauff, locul 313 WTA, venită din calificări, în optimile de finală ale turneului de la Wimbledon.

Învingătoarea din acest meci va evolua în sferturi cu câştigătoarea partidei Daiana Iastremska (Ucraina), locul 35 WTA – Shuai Zhang (China), locul 50 WTA.

Calificarea în sferturi este recompensată la Wimbledon cu un premiu de 294.000 de lire sterline (328.000 de euro) şi cu 430 de puncte WTA.

Simona Halep – Cori Gauff! Uraganul Halep, în acțiune împotriva fenomenului de 15 ani

Simona Halep o va înfrunta la Wimbledon pe Cori Gauff, o tenismenă care este deja milionară în dolari la numai 15 ani. Cori Gauff este considerată a fi noua Serena Williams și deși momentan ocupă doar locul 313 WTA este considerată a fi noua senzație a tenisului mondial. Gauff a reușit un turneu Wimbledon de excepție învingând-o în optimi pe Polona Hercog cu 3-6, 7-6, 7-5 după o revenire de senzație. Prestațiile excelente au făcut ca marile companii să se bată deja pentru a obține contracte cu ea astfel că Gauff a strâns în cont peste 1 milion de euro. Un alt milion va încasa doar din contractele din acest an conform Forbes astfel că Gauff are în față un viitor promițător.Simona Halep – Cori Gauff! Uraganul Halep, în acțiune împotriva fenomenului de 15 ani

Te-ar putea interesa și: