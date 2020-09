Stere Halep ar fi primit din partea Simonei un cadou extravagant: un Bentley Flying Spur. Limuzina, una dintre cele mai așteptate ale anului, are un preț de pornire de 214.000 de dolari. Pentru mașina tatălui său, Simona Halep ar fi plătit aproximativ 300.000 de euro, potrivit ziare.com

Specificațiile mașinii

Bentley Flying Spur are un motor W12, de 6 litri și are 626 de cai putere. Mașina ajunge de la 0 la 100 km/h în 3,8 secunde, iar viteza maximă este de 333 km/h. Mașina poate fi văzută la finalul articolului.

Simona Halep trăiește un adevărat coșmar

Simona Halep trăiește un adevărat coșmar! Ea a fost lovită din plin de COVID-19 și din acest motiv a pierdut enorm pe plan financiar din cauza pandemiei. Mai exact, celebra sportivă este de patru ori mai săracă în 2020.

Trebuie amintit că jucătoarea noastră nu s-a prezentat la US Open din cauza pandemiei. Ei îi mai rămâne să joace la turneul de la Roma şi la Roland Garros. În acest moment, Simona Halep este pe locul 4 în topul Forbes al celor mai bine plătite sportive din perioada iunie 2019 – iunie 2020.

Covid-19 a dat însă toate planurile peste cap iar cel mai tare a afectat-o pe Simona Halep la capitolul câştiguri. Ea a strâns 35 de milioane de dolari în carieră, iar anul 2019 a fost unul dintre cei mai buni pentru jucătoarea noastră.

Potrivit ziaruluifinanciar, Halep a câştigat 7 milioane de dolari în 2019. Anul 2020 nu a mai fost la fel de prolific. Cum nu a mai participat la la fel de multe turnee, sumele care i-au intrat în cont au scăzut simțitor. În 2020, a adunat doar 1,4 milioane de dolari, de patru ori mai puţin decât în aceeaşi perioadă (ianuarie – septembrie) în 2019.

Spre exemplu, pentru sferturile de la Adelaide a luat 20.872 de dolari, pentru cele de la Australian Open – 640.623 de dolari. Ca și campioana la Dubai – 643.335 de dolari iar pentru Praga – 43.000 de dolari.

Chiar dacă sumele încasate îi dau mari bătăi de cap, Halep nu regretă nicio clipă decizia luată de a nu participa la US Open. Ea a vorbit într-un interviu despre situația de la US Open și a fost întrebată dacă regretă că nu a participat la acest turneu. Aceasta consideră însă că a luat decizia cea mai bună în această privință și nu are vreun regret.

„M-am uitat doar în prima zi la meciuri. Mă simt ciudat să nu fiu la US Open, dar cred că a fost o decizie bună. Nu am niciun regret că nu m-am dus”, a declarat Simona Halep într-un interviu pentru TVR.