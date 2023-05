Actualul antrenor al Simonei Halep, Patrick Mouratoglou, va fi alături de o altă jucătoare de tenis la turneul Roland Garros 2023. Simona Halep este în continuare suspendată provizoriu pentru dopaj și nu va participa la Grand Slamul de la Paris.

Jucătoarea care l-a „furat” pe Patrick Mouratoglou

Jucătoarea de tenis Coco Gauff a pus capăt colaborării cu antrenorul Diego Moyano. Recent, campioana, care în prezent ocupă locul 6 în clasamentul WTA, a dezvăluit că Patrick Mouratoglou va fi antrenorul ei la French Open.

Coco Gauff s-a pregătit la academia tehnicianului francez de la vârsta de 10 ani. Ea a fost finalistă anul trecut la Paris, dar a fost învinsă de Iga Swiatek.

„Am început după Madrid și mă ajută până la finalul sezonului de zgură. Sinceră să fiu, sunt în căutare de antrenor. Nu am găsit un antrenor cu normă întreagă. Evident, el este încă cu Holger (Rune). Dar am o relație grozavă cu Patrick. Îl cunosc de la 10 ani și evident am mai fost pe teren cu el.

Am crezut că va fi o persoană perfectă care să mă ajute în această perioadă. Aștept cu nerăbdare următoarele două săptămâni alături de el”, a spus Coco Gauff, potrivit Tennis Majors.

Patrick Mouratoglou sare în apărarea Simonei Halep

Antrenorul Simonei Halep a luat atitudine după ce s-a spus că în pașaportul biologic al acesteia au fost identificate nereguli.

„Agenţia Internaţională de Integritate a Tenisului confirmă că jucătoarea română de tenis Simona Halep a fost acuzată de o altă încălcare separată a Programului antidoping din tenis, în legătură cu nereguli în pașaportul său biologic de sportiv (ABP)”, a transmis ITIA.

Acest mesaj l-a făcut pe Patrick Mouratoglou să reacționeze dur. El a spus că pașaportul biologic al campioanei de tenis este perfect în regulă.

„Pașaportul ei biologic este complet normal. Toți experții pe care i-am rugat să-l verifice mi-au confirmat asta. Atitudinea ITF este o nebunie. Justiția întârziată reprezintă interzicerea dreptului de a fi judecat”, a scris, pe Twitter, antrenorul francez.

Amintim că ITIA a cerut o nouă amânare a termenului la care Halep ar fi trebuit să fie audiată, după ce jucătoarea de tenis a fost acuzată de „nereguli în pașaportul său biologic”.

„Încă o dată sunt devastată. ITF (ITIA) a amânat audierea mea pentru a treia oară, cu încă o lună! Aştept să fiu judecată încă din octombrie. În decembrie, am putut, mulţumită experţilor, să demonstrez că suplimentele alimentare pe care le foloseam au fost contaminate, motiv care a cauzat testul pozitiv. Am cerut, confirm regulamentului antidoping, o audiere rapidă: e dreptul meu, e scris în regulament! Din nefericire, ITF (ITIA) a amânat audierea mea de trei ori”, a reacționat la auzul veștii, Simona Halep.