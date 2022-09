Confruntată cu o mare creştere a intrărilor din Rusia, Finlanda și-a închis de joi seara de la miezul nopţii (21:0 GMT) graniţele pentru cetăţenii ruşi cu vize de turism europene pentru spaţiul Schengen, a anunţat guvernul.

Anunţul mobilizării „parţiale” din partea Moscovei pentru războiul din Ucraina, care s-a tradus pritr-un salt al intrărilor în ţara nordică din Rusia, „a avut un impact semnificativ” asupra deciziei, a afirmat ministrul finlandez al afacerilor externe, Pekka Haavisto. Referendumurile „ilegale” de anexare din estul Ucrainei şi sabotarea presupusă a gazoductelor Nord Stream în Marea Baltică „au sporit îngrijorările”, a spus ministrul.

Ţara nordică se aliniază astfel de facto deciziei luate la începutul lui septembrie de Polonia şi cele trei ţări baltice (Estonia, Letonia, Lituania), celelalte patru ţări ale Uniunii Europene care au frontiere cu Rusia. Măsura era în discuţie în Finlanda chiar înaintea ordinului militar al lui Vladimir Putin, din cauza trecerilor numeroase de turişti ruşi în timpul verii care au stârnit o controversă în Finlanda. Dar Helsinki nu a anunţat viitoara sa intrare în vigoare decât în seara anunţării mobilizării în Rusia.

„Decizia urmăreşte să combată complet situaţia actuală a turismului rus în Finlanda şi a tranzitului legat de acesta prin ţară”, a explicat dl Haavisto într-o conferinţă de presă.

Helsinki a recunoscut că decizia sa s-ar putea traduce printr-o creştere a cererilor de azil şi a tentativelor de trecere ilegală a frontierei, relatează La Libre Belgique.

De când Vladimir Putin a anunțat mobilizarea parțială a rezerviștilor ruși pentru a merge în Ucraina ca să termine „operațiunea specială”, sute de bărbați au fugit din Rusia în statele europene vecine: Finlanda, Belarus, Lituania, Letonia, Estonia și Polonia.

Recent, șeful poliţiei de frontieră din Finlanda, Matti Pitkaniitty, a explicat pentru CNN că numărul ruşilor care au intrat duminica trecută în Finlanda a fost dublu față de săptămâna trecută. Mai precis, 8.314 de ruşi au intrat în Finlanda, trecând frontiera terestră finlandezo-rusă. În total, 16.886 de ruşi au sosit în Finlanda, inclusiv sâmbăta trecută, „mulţi fiind în tranzit către alte ţări”.

Ministrul Apărării din Finlanda, Antti Kaikkonen, a declarat, săptămâna trecută, că monitorizează îndeaproape situaţia de la granița cu Rusia.

Georgia 🇬🇪 is allowing Russians 🇷🇺 to cross the border by foot: Hundreds of Russians appear to have abandoned their transport and are making a massive line to walk into Georgia.

Earlier, the border was shown to have a multi-kilometer long line of cars seeking to enter Georgia. pic.twitter.com/DZWenoe5D4

— Jason Jay Smart (@officejjsmart) September 26, 2022