Anamaria Prodan Reghecampf prezintă pe 12 septembrie recolta de gospodari.

“După doi ani de Gospodar fără pereche încheiați cu două nunți, vă dați seama că am planuri mari și pentru gospodarii din noul sezon!”. Pețitoarea Anamaria Prodan Reghecampf a fost în această vară ocupată să găsească o recoltă de gospodari căreia să nu-i poată rezista nicio tânără dornică să-și întemeieze o familie. Și, bineînțeles, i-a ieșit și de data asta! Joi, 12 septembrie, de la ora 21:30, PRO TV difuzează primul episod din noul sezon Gospodar fără pereche, în care vor fi prezentați toți bărbații în căutarea jumătății mai bune.

Nu-i ușor să găsești bărbați frumoși, muncitori, tineri și zvelți, care să-și dorească o familie, dar să fie și vrednici de una! Misiunea Anamariei nu a fost ușoară și a trebuit să fie atentă la absolut toate detaliile, să-i “descoasă” pe toți și să-și dea seama dacă intenția lor este reală și dacă merită să intre în competiție pentru câștigarea inimilor fetelor.

„La fel ca în fiecare an, caut recolta perfectă de bărbați harnici, descurcăreți, frumoși și speciali, care să convingă doamnele și domnișoarele că sunt perfecți pentru ele. Și, la fel ca în fiecare an, am adunat bărbați numai unul și-unul! O să-i cunoașteți pe 12 septembrie, la PRO TV. Fetelor, vă spun că anul ăsta să fiți cu ochii pe ei și să vă înscrieți, nu o să fie deloc ușor să puneți mâna pe gospodarii mei! Vă spun cu mâna pe inimă că fiecare dintre ei are un stil irezistibil și că va trebui să le demonstrați că-i meritați!”, a spus Anamaria Prodan Reghecampf, gazda emisiunii.

Imediat după difuzarea ediției de prezentare a gospodarilor urmează perioada de înscrieri pentru doamnele și domnișoarele interesate de gospodarii aleși de Anamaria Prodan Reghecampf, care va fi și în cazul lor la fel de pretențioasă.

Te-ar putea interesa și: