Prima recomandare a medicilor privind măsurile de protecție pe care trebuie să le ia femeile însărcinate în timpul epidemiei de gripă rămâne vaccinarea antigripală.

De asemenea, ghidurile terapeutice recomandă ca toate gravidele, indiferent de vârsta sarcinii, să fie vaccinate antigripal.

„Vaccinul antigripal este mai mult decât recomandat femeilor însărcinate, dar și celor care intenționează să aibă un copil sau alăptează pe parcursul sezonului gripal (între lunile octombrie și martie). Deși sunt disponibile mai multe date de siguranță pentru trimestrele doi și trei, nu s-au dovedit efecte adverse nici la administrarea în trimestrul 1 de sarcină iar beneficiile vaccinării antigripale, care sunt certe, depășesc categoric riscurile, care sunt discutabile. Rolul vaccinului antigripal este de a proteja mama și fătul de gripă și complicațiile acesteia. Mai mult decât atât, dacă mama s-a vaccinat antigripal în timpul sarcinii (spre finalul ei), copilul va fi protejat de gripă în primele luni de viață, pentru că anticorpii care s-au dezvoltat traversează placenta”, explica Mona Zvanca medic primar obstetrică-ginecologie, doctor în științe medicale, supraspecializată în medicină materno-fetală.

Evitați aglomerațiile

Dr. Ruxandra Albu, medic primar obstetrică–ginecologie in cadrul Femme Boutique Medical recomandă femeilor gravide să evite aglomerațiile și să poarte măști de protecție.

„Evitarea aglomerațiilor, purtarea măștilor de protecție și păstrarea riguroasă a igienei mâinilor sunt metode clasice de prevenire a gripei. În afara acestora, un regim alimentar din care să facă parte multe fructe și legume bogate in vitamina C, ceaiuri (dar cele premise cum ar fi cel de musetel) cu multa lamâie precum si odihna care este cunoscuta a imbunatati imunitatea pregătesc corpul pentru a lupta cu gripele sezoniere. Alimentele pentru stimularea imunității – ghimbirul, cătina, citricele, echinaceea – pot fi de asemenea consumate, după un consult prealabil al medicului. Iar cand vine vorba de febra se poate administra acetaminofen la recomandarea medicului, se poate folosi cu incredere apa de mare pentru nas infundat, anumite siropuri de tuse in cazul aparitiei acesteia. Sub nicio forma nu vom administra antibiotic in cazul unei infectii virale ci doar prin aparitia unor complicatii – suprainfectii bacteriene confirmate in laborator si prin investigatii suplimentare”, a declarat Ruxandra Albu.

Care sunt riscurile?

Doctorul a explicat și care sunt riscurile în timpul epidemiei de gripă și la ce se expun de fapt femeile însărcinate.

„Gripa este periculoasa pentru sarcina nu prin efectul malformativ direct al virusului gripal ci prin efectul nociv al febrei asupra embrionului, iar in ceea priveste gravida aceasta este predispusa, datorita imunitatii scazute, la complicatii respiratorii cum ar fi sinuzita, pneumonia, insuficienta respiratorie sau chiar nastere prematură”, a adăugat Ruxandra Albu.

Te-ar putea interesa și: