Sfântul Ioan Botezătorul 2022. Ce NU ai voie să faci azi, 7 ianuarie. E total interzis! Vei avea ghinion tot anul

Calendarul creștin ortodox marchează data de 7 ianuarie ca o zi sfântă întrucât atunci se sărbătorește Sfântul Ioan Botezătorul. Se spune că acesta face legătura dintre Vechiul și Noul Testament, fiind cel mai important prooroc.

Sfântul Proroc Ioan Botezătorul proroceşte venirea lui Iisus Hristos, ÎL botează şi ÎL prezintă oamenilor drept Mesia.

„Şi a mărturisit Ioan zicând: Am văzut Duhul coborându-se din cer ca un porumbel şi a rămas peste El. Şi eu nu-l ştiam pe El, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă, Acela mi-a zis: Peste (cel) care vei vedea Duhul coborându-se şi rămânând peste El, Acesta este cel ce se botează cu Duhul Sfânt. Şi eu am văzut şi am mărturisit că acesta este Fiul lui Dumnezeu”, spune Sfântul Ioan Evanghelistul (Ioan 1, 32-34).

Întrucât ziua de 7 ianuarie este așa importantă pentru comunitatea credincioșilor, oamenii trebuie să țină azi cont de o serie de superstiții străvechi, altfel se spune că vor fi triști tot restul anului. De aceea, ți-am scris o listă cu tradiții populare și obiceiuri românești pe care ar trebui să le respecți vineri.

Superstiții de Sfântul Ioan Botezătorul. Ce NU ai voie să faci pe 7 ianuarie?

Ziua de Sfântul Ioan este o zi care aduce bucurie credincioșilor, de aceea, se spune că persoanele care nu se înveselesc azi vor fi trise tot restul anului.

Tradiția populară ne avertizează că în dimineața zilei de 7 ianuarie fiecare om trebuie să se stropească cu agheasmă nouă pentru a nu se îmbolnăvi.

Sfântul Ioan Botezătorul 2022. Ce NU ai voie să faci azi, 7 ianuarie. E total interzis! Vei avea ghinion tot anul

Un obicei românesc întâlnit în ziua de Sfântul Ioan Botezătorul este “Iordăneala”. Tinerii care au luat de la biserică agheasmă nouă de la Bobotează, merg în dimineața zilei de 7 ianuarie la slujbă, apoi stropesc fiecare om care le iese în cale. Persoanele „iordănite” trebuie să-i răsplătească pe tineri, petrecând cu ei în acea seară.

De asemenea, există și „Iordănitul femeilor”, un ritual străvechi în care nevestele bătrâne le primeau în grupul lor pe tinerele căsătorite. Acestea erau duse la râu și stropite cu apă, apoi mâncau împreună.

În Transilvania și Bucovina întâlnim însă „udatul Ionilor”. În Transilvania, oamenii cu prenumele „Ioan” sub duși cu alaiul prin sat până la râu, unde sunt udați și purificați. În Bucovina, la casele oamenilor care poartă prenumele „Ion” (plus alte derivate) se pune un brad împodobit, iar aceștia trebuie să organizeze o petrecere cu lăutari.

Marea sărbătoare de pe 7 ianuarie este cunoscută și sub denumirea de “Sânt Ion”, “Înaintemergătorul Domnului” sau “Soborul Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul”.

Sfântul Ioan Botezătorul 2022. Ce NU ai voie să faci azi, 7 ianuarie. E total interzis! Vei avea ghinion tot anul