Capacitatea de luptă a unităților de elită ale infanteriei navale rusești de elită ar fi putut scădea semnificativ din cauza pierderilor, relatează Ministerul Apărării din Marea Britanie.

Serviciile secrete britanice, folosind exemplul Brigăzii 155 de infanterie navală din Rusia, sugerează că astfel de unități de elită sunt acum mult mai puțin profesioniste decât la începutul războiului, din cauza suplinirii suplimentare din cauza pierderilor grele

Raportul a fost însoțit de imagini din satelit ale unor echipamente rusești distruse în apropiere de Vuhledar, în regiunea Donețk, aparținând cel mai probabil Brigăzii 155.

Serviciile de informații notează că, spre deosebire de trupele aeropurtate rusești, infanteria navală nu a fost în mare parte implicată în războiul împotriva Ucrainei ca o singură formațiune mare, ci au fost atașate la unități separate în cadrul diferitelor grupuri de forțe rusești.

Infanteria navală a fost însărcinată cu unele dintre cele mai dificile misiuni tactice din timpul războiului și a suferit pierderi extrem de mari.

„Capacitatea presupus îmbunătățită a brigăzilor NI a fost acum aproape sigur degradată semnificativ, deoarece a fost suplimentată cu personal mobilizat fără experiență.

Această lipsă de experiență aproape sigur exacerbează tendința ofițerilor ruși de a face micromanagement, ceea ce, la rândul său, reduce agilitatea operațională”, notează raportul

Serviciile secrete britanice consideră că aceste unități de infanterie navală vor fi în curând angajate din nou în ofensiva de lângă Vuhledar.

Rapoartele anterioare au menționat că comandantului acestei zone i se va cere probabil să arate unele câștiguri pentru a compensa eșecurile devastatoare din februarie, dar astfel de progrese sunt puțin probabile.

