PRO TV a cumpărat serialul ucrainean „Servant of the People” / „Sluga poporului”, în care preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, joacă rolul principal, anunţă TVmania.ro.

Anunţul a fost făcut de către compania de distribuţie Eccho Rights, care a vândut licenţa serialului mai multor radiodifuzori importanţi, printre care şi Pro TV.

„În calitate de distribuitori internaţionali ai serialului „Servant of the People”, creat de preşedintele Zelenski şi care îl are în rol principal, poziţia Eccho Rights este că cel mai bun sprijin pe care industria globală de televiziune îl poate oferi Ucrainei astăzi este să împărtăşească această poveste.

Serialul este o comedie, dar și un document important de unde provine Zelenskiy. Președintele său fictiv este un om normal, care își dezvoltă rolul de lider eroic și adorat.

În timp ce scenariul lumii reale cu care se confruntă Zelenski și poporul ucrainean este mult mai sumbru și îngrozitor decât comedia serialului. Există paralele evidente cu situația din lumea reală, iar „Servant of the People” este o piesă fascinantă, importantă și istorică a televiziunii.

O serie de radiodifuzori majori au convenit deja asupra licențelor serialului în ultima săptămână, inclusiv Channel 4 în Marea Britanie, MBC în Orientul Mijlociu, ANT 1 în Grecia și PRO TV în România”, a anunţat distribuitorul pe pagina sa de Instagram, precizând că urmează să facă şi o donaţie de 50.000 de euro către Crucea Roşie din Ucraina.

În plus, compania a anunţat că a eliminat din catalogul său de oferte producţiile ruseşti.

Veste bună pentru Volodimir Zelenski!

O veste bună pentru Ucraina în plin război. Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei, va fi recompensat pentru rolul său în „lupta pentru libertate”.

Este vorba despre Premiul Axel Springer 2022, pe care liderul ucrainean îl va primi ca recunoaştere a „luptei sale pentru libertate”, a anunţat miercuri gigantul media german, relatează dpa. De menționat este faptul că această distincție a mai fost primită de Mark Zuckerberg, dar şi Elon Musk.

Potrivit unui comunicat al companiei, prin „dedicaţia sa neobosită şi altruistă”, Zelenski „nu numai că a devenit personalitatea de frunte a rezistenţei aprige a concetăţenilor săi, ci şi un far al luptei pentru libertate în Europa”.

CEO-ul Axel Springer, Mathias Dopfner, susține că deși alți lideri ar fi preferat să fugă și să guverneze de la distanță, președintele Ucrainei, deși are doi copii, preferă să lupte și să fie alături de poporul său.

„În timp ce alţii ar fi fugit, guvernând soarta patriei lor din exil, Zelenski, tatăl a doi copii, rămâne acolo unde poporul său suferă şi luptă”, a spus CEO-ul Axel Springer, Mathias Dopfner.

Într-un interviu acordat recent pentru CNN, Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, declara că situația este una extrem de gravă, însă Ucraina continuă să fie inima Europei, care nu va fi perdută niciodată.

Volodimir Zelenski continuă să lupte

„Este foarte grav… nu sunt într-un film. Nu sunt un simbol, cred că Ucraina este un simbol… Ucraina este inima Europei, iar acum cred că Europa vede că Ucraina este ceva special pentru această lume. De aceea, lumea nu poate pierde acest ceva special“, a spus Zelenski, pentru sursa citată.

Totodată, cu această ocazie, el i-a trimis și un mesaj omologului său american. „Toată lumea trebuie să înceteze lupta și să se întoarcă la acel punct de unde a început acum cinci, șase zile“, a spus Zelenski.