Serena Williams (locul 9 WTA) a fost eliminată de la Australian Open, primul de Grand Slam al anului, după ce a pierdut, în turul al treilea, în faţa chinezoaicei mai slab cotate Qiang Wang (locul 29 WTA).

Jucătoarea din China s-a răzbunat astfel pentru înfrângerea dură pe care i-a administrat-o Serena în urmă cu câteva luni, la US Open, scor 6-1, 6-0.

Williams, în vârstă de 38 ani, a câştigat de 7 ori câştigătoare turneul organizat la Melbourne. Aflată în căutarea celui de-al 24-lea titlu de Grand Slam, Williams s-a înclinat cu 6-4, 6-7, 7-5 în faţa jucătoarei din China, care s-a dovedit o adversară extrem de solidă, după o partidă care a durat 2 ore şi 43 de minute. Americanca nu mai fusese eliminată aşa de devreme de la Australian Open din 2006, în condiţiile în care în 2011 şi 2018 nu a participat.

Serena Williams îşi dorea foarte mult să egaleze recordul deţinut de Margaret Court, care a câştigat 24 de titluri de Grand Slam în carieră.

Sunt prea experimentată pentru a juca aşa, nu am scuze

După partidă, Serena a declarat că s-a prezentat neprofesionist şi nu are scuze pentru modul în care a jucat.

“Nu am cum să joc așa, pur și simplu. Nu am voie să mai repet asta. E neprofesionist, nu e deloc grozav ce am făcut. Sunt prea bătrână și experimentată pentru a juca așa într-un turneu atât de important. Nu am scuze, nu există niciun motiv pentru care am jucat așa.

Cu siguranță, voi merge la antrenamente încă de mâine pentru a mă asigura că nu voi mai repeta vreodată această prestație”, a declarat, vineri, jucătoarea din Statele Unite.

