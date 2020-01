Simona Halep se pregăteşte intens pentru debutul la primul turneu de Grand Slam al anului, Australian Open. Românca îşi doreşte extrem de mult să învingă la Melbourne, mai ales că în urmă cu doi ani a pierdut finala acolo, iar poziţia din clasamentul WTA o plasează printre favoritele la câştigarea Australian Open. Daca va triumfa în acest an, ar fi cel de-al treilea trofeu de Grand Slam din cariera sa.

Simona Halep a jucat finala în 2018

În 2018, Simona Halep a jucat finala la Australian Open împotriva Carolinei Wozniacki. După un meci electrizant, românca a pierdut, din păcate, cu scorul de 6-7, 6-3, 4-6, mai ales că nu a putut evolua la 100% din capacitate din cauza unei accidentări. “Este mereu o amintire pozitivă pentru mine. Am spus de multe ori că acea partidă mi-a dat încrederea că într-o zi voi putea câștiga și eu un turneu de Mare Șlem. […] A fost un meci foarte, foarte bun și ori de câte ori mă gândesc la Australian Open, îmi vine în minte. Îmi dă senzații bune, îmi dă convingerea că am o șansă să joc bine aici”, a declarat Halep în cadrul unei conferinţe de presă susţinută înaintea debutului din acest an.

Când joacă Simona Halep

Partida dintre Simona Halep (28 ani, locul 3 WTA) şi americanca Jennifer Brady (24 ani, locul 49 WTA) a fost programată de organizatori în sesiunea de seară la Melbourne, pe Margaret Court Arena. Partida ar trebui să înceapă marţi dimineaţă, de la ora 10:00, ora României.

Dacă va trece de jucătoarea din Statele Unite, Simona Halep o va întâlni pe câştigătoarea partidei dintre Misaki Doi (locul 82 WTA) şi Harriet Dart (locul 173 WTA).

Cine este adversara Simonei Halep la Australian Open

Jennifer Brady din Statele Unite este prima jucătoare pe care Simona o va întâlni la Australian Open. Aflată pe locul 49 în clasamentul WTA de simplu, Brady a impresionat deja în acest an prin evoluţia sa de la Brisbane, un alt turneu care a avut loc în Australia.

Acolo, Jennifer Brady a eliminat două favorite la câştigarea turneului: prima dată pe Maria Sharapova, cu scorul de 3-6, 6-1, 6-7, iar apoi pe Ashleigh Barty, liderul clasamentului WTA, cu scorul de 6-4, 7-6. Din păcate, Brady a părăsit turneul de la Brisbane în sferturi, fiind eliminată de Petra Kvitova.

Datorită acestor rezultate, mulţi specialişti spun că românca va avea un meci extrem de greu împotriva lui Jennifer Brady la Australian Open şi nu-i dau foarte multe şanse de câştig Simonei Halep, deşi poziţia din clasament o indică pe sportiva din Constanţa drept favorită. Cele două s-au mai întâlnit o singură dată, în august 2019 la Toronto, iar Simona a câştigat greu meciul, scor 4-6, 7-5, 7-6.

Cine este favorită să câștige Australian Open

Potrivit caselor de pariuri, favorită la câştigarea Australian Open în acest an este Serena Williams. Jucătoarea de 38 de ani a câştigat, la acest început de an, primul ei turneu după mai bine de trei ani, cucerind trofeul la Auckland, astfel că vine la Melbourne cu un moral excelent. Îi urmează ca favorite Naomi Osaka şi liderul mondial Ashleigh Barty. Simona Halep este cotată de-abia cu şansa a patra la câştigarea Australian Open. Cotele sunt cuprinse între 9 şi 11 pentru Halep, în timp ce Serena Williams are cote de 4,5 – 5,5 să ridice marele trofeu în Australia.

