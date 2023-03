Legea prevede revocarea legii ”autorizării folosirii forţei militare” (AUMF) din 2002, care i-a permis lui George W. Bush să invadeze Irakul, precum şi a AUMF din 1991, care i-a permis tatălui său, George H. W. Bush, să atace această țară după ce forțele lui Saddam Hussein au invadat Kuwaitul și a fost adoptată cu 66 de voturi la 30.

”Statele Unite, Irakul şi lumea întreagă s-au schimbat din 2002 şi a venit timpul ca legile noastre să recupereze întârzierile faţă de aceste schimbări”, a declarat Chuck Schumer, șeful majorității democrate în Senat.

”Aceste AUMF şi-au depăşit validitatea. Anularea (acestor legi) nu va avea niciun impact asupra turpelor noastre din străinătate şi nici asupra capacităţilor noastre de asigurarea securtăţii americanilor”, a adăugat acesta.

Președintele Joe Biden s-a angajat să promulge legea, dacă aceasta ajunge pe pe biroul său, dar trebuie adoptată și în Camera Reprezentanților, care este controlată de către republicani.

”Va trebui mai întâi să văd ce e înăuntru”, a răspuns liderul republican al Camerei, Kevin McCarthy, întrebat de către NBC News care este probabilitatea să supună acest text la vot.

AUMF din 2002 a reprezentat justificarea unei continuări a acțiunilor americane în Irak după sfârșitul războiului, în operaţiuni de represalii ale unor miliţii proiraniene care atacă baze în care sunt desfăşuraţi militari americani.

A fost, de asemenea, citată pentru a justifica asasinarea generalului iranian Qassem Soleimani de către armata SUA în 2020, la Bagdad, ordonată de către Donald Trump.

Dacă este adoptat, textul nu anulează AUMF cu privire la Afganistan, care datează din 2001 şi care acordă puteri extinse Guvernului american în vederea izgonirii Al-Qaida din Siria, Yemen, Somalia şi din alte ţări din Africa.

În războiul din Irak, 4.500 de soldați americani au murit, iar 32,000 au fost răniți.

It’s official- the Senate has voted 66-30 to repeal the 2002 Iraq AUMF. This vote was a long time coming… pic.twitter.com/O2SFiMyE3l

— Dave Lawler (@DavidLawler10) March 29, 2023