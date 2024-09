Senatorul UDMR Antal Lóránt, președintele Comisiei pentru energie, a declarat că nu este corect să schimbi regulile în mijlocul procesului. El a subliniat că nu se pot impune noi reglementări prosumatorilor care au acționat conform legislației anterioare.

„nu putem schimba regulile în timpul jocului. Nu putem obliga persoanele care au luat decizia de a deveni prosumatori sub anumite circumstanţe legale valabile în trecut să respecte prevederi noi, adoptate prin modificări care nu respectă principiul neretroactivităţii. UDMR a apărat întotdeauna interesele prosumatorilor. De aceea am propus extinderea drepturilor lor, pentru ca cei care produc în surplus să primească într-adevăr compensarea financiară cuvenită lor, de aceea am eliminat aşa-numita «taxă pe soare» şi de aceea am sprijinit încă din 2019 crearea cadrului legal care a ajuns să permită oricărei persoane să devină prosumator”, a declarat Antal Lóránt.