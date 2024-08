Seminarul economic “The role of Italian investments and trade in the development of the Romanian economy” va fi deschis de Mihai Daraban, Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, și de Excelenţa Sa Alfredo Durante Mangoni, ambasadorul Italiei în România. Iar unul dintre invitații importanți la eveniment va fi dl. Ștefan Radu Oprea, ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.

Contribuția și evoluția prezenței economice italiene în România

În cadrul evenimentului va fi prezentat și dezbătut studiul realizat de Ambasada Italiei la București, în colaborare cu Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, prin echipa de cercetare din cadrul Romanian Economic Monitor (Monitorului Economic Român/FSEGA), care analizează contribuția și evoluția prezenței economice italiene în România în perioada 2013-2023. Prezentarea principalelor rezultate ale studiului va fi realizată de Levente Szász, Vice Rector al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (Coordonator Proiect Monitorul Economic al Romaniei).

Participanții la eveniment vor avea oportunitatea de a urmări și un studiu de caz al unei investiții italiene majore în România, prin intermediul prezentării realizate de Daniela Burca, Chief Operating Officer, Prysmian Cabluri și Sisteme S.A. Rolul și obiectivele Asociațiilor de Afaceri Italiene vor fi detaliate de Roberto Musneci, Președintele Camerei de Comerț Italiene pentru România, și Gianluca Zanellato, Delegat Teritorial Confindustria România – Zona Cluj și Director al Centrului Italian de Excelență „Leonardo da Vinci”.

Evenimentul va fi moderat de Ștefan Voinea, Director adjunct al Departamentului Afaceri Externe din cadrul Camerei de Comerț și Industrie a României.

Înscrieri la seminarul economic CCIR, participare gratuită

Evenimentul constituie o oportunitate pentru companiile și oamenii de afaceri din România de a interacționa cu reprezentanți ai companiilor italiene prezente în țara noastră și de a identifica oportunități de afaceri.

CCIR oferă această ocazie tuturor celor interesați, participarea la eveniment fiind gratuită. Companiile doritoare să își trimită un reprezentant la seminarul economic “The role of Italian investments and trade in the development of the Romanian economy” trebuie doar să completeze un formular de înscriere pe pagina web a CCIR până cel târziu la data de 6 septembrie.