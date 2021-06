În cadrul unei vizite făcute vineri în județul Dolj, premierul Florin Cîțu a fost întrebat despre solicitarea primarilor de sector de a fi incluşi în PNRR. În acest context, el a precizat că în PNRR vor fi incluse consiliile județene, iar dacă este nevoie, și primarii de sector.

”Ne uităm dacă trebuie să fie menţionaţi în PNRR. Acolo sunt menţionate toate UAT, vom include şi consiliile judeţene, dacă este nevoie includem şi primarii de sector”, a spus acesta.

În același timp, premierul a subliniat faptul că este mult de lucru în Capitală. El a adăugat că și-ar dori mai multă implicare din partea primăriilor, în special în ceea ce privește problema gunoaielor din Capitală. Cu toate acestea, Florin Cîțu a anunțat că îi va ajuta.

Primarii din București vor acces la PNRR

”În Bucureşti avem foarte mult de lucru în acest moment, aş vrea mai multă implicare din partea primăriilor în a colecta gunoiul şi a rezolva această problemă a Bucureştiului. Dar îi vom ajuta, bineînţeles”, a mai afirmat Cîţu.

De menționat este faptul că, precizările lui Florin Cîțu vin în contextul în care primarii sectoarelor din Bucurşti cer Guvernului introducerea în PNRR şi au transmis o scrisoare comună premierului, dar şi miniştrilor cu atribuţii în acest domeniu.

Documentul face referire doar la unităţi administrativ teritoriale şi la municipiul Bucureşti, ca ansamblu, nu şi la sectoare.

„Autoritățile centrale uită de multe ori că sectoarele Bucureștiului sunt subdiviziuni ale municipiului și nu unități administrativ teritoriale (UAT) de sine stătătoare, deși, sunt conduse de Primării care sunt autorități locale”, se arată în scrisoarea postată de primarul sectorului 6, Ciprian Ciucu, pe Facebook.

Totodată, acesta a mai precizat că în Sectorul 6 sunt foarte multe probleme de rezolvat în contextul în care populația este una destul de mare.

„Un sector, cum ar fi Sectorul 6 de exemplu, are spre 400.000 de oameni, mai mulți oameni decât majoritatea județelor care conțin UAT-uri distincte (municipii, orașe, comune), asta deși sectorul este o subdiviziune. Are mai multe probleme de rezolvat, o populație mai mare de deservit cu scoli, străzi, spitale, parcuri etc. decât orice alt municipiu, oraș și comună, care este UAT. Mai mult, sectoarele au și capacitate administrativă și competențe pentru a derula proiectele necesare”, adaugă el.