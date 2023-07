Mirela Vaida face parte din categoria celor mai îndrăgite prezentatoare TV din România, însă asta nu o face să fie imună la diverse probleme. De curând, vedeta le-a arătat celor din mediul online că și-a cumpărat o bandă de alergat pe care a plasat-o chiar în curtea casei.

Astfel, cei care îi urmăresc activitatea în mediul online au putut vedea că vedeta duce o luptă cu kilogramele în plus, problema cu care mulți oameni se confruntă. Alături de imaginile respective, postate în secțiunea InstaStory de pe Instagram, Mirela Vaida a scris și mesajul „de voie, de nevoie”, ceea ce poate arăta că vedeta nu este chiar atât de fericită că trebuie să facă exerciții.

Dieta pe care o ține Mirela Vaida

În cadrul unui interviu oferit la un moment dat, Mirela Vaida a declarat că nu ține diete pentru perioade lungi de timp. Potrivit vedetei, ea se menține în formă cu diete de scurtă durată, de o săptămână-două, care sunt slabe caloric.

Vedeta mai spune că este un mare fan mâncare tradițională și se declară o persoană care gătește foarte bine. Astfel, Mirela Vaida spune că ar fi păcat ca familia ei să nu se bucure de bucatele făcut chiar de către ea.

„Țin diete atunci când simt că am luat-o razna, că am pus cam multe kilograme. Atunci, sigur, țin o dietă de o săptămână-două. Mă reglez, dau jos cele 2 kilograme în plus, cam atât pun eu, 2 sau 3 kilograme maximum. După aceea, revin la viața normală. Dar nu am fost niciodată un om care să țină diete pe termen nelimitat. Deci la mine în casă nu e cu dietă. Eu sunt un om fericit când se mănâncă, și eu mănânc tradițional, frumos, românesc, nu salate și rucola.

Iar atunci când simt că e cam mult și nu se mai încheie fusta, mă reglez. Mă hidratez câteva zile, țin așa un pic de dietă sănătoasă, asta însemnând să nu consum mult, caloric. Și gata, mi-am revenit rapid! Pentru că am o viață activă și organismul răspunde imediat. De gătit, gătesc bine și chiar ar fi păcat să nu mănânce familia mea din mâna mea”, spunea Mirela Vaida, potrivit viva.ro.