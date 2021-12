Luna decembrie este luna bucuriei, a cadourilor și a iubirii față de cei dragi. Pentru mulți dintre noi este și momentul cel mai așteptat din an, când toată lumea își face loc în jurul tradiționalului brad pentru a-l împodobi. În cele mai multe familii, atmosfera de poveste a Crăciunului începe o dată cu alegerea bradului, dar și a decorării lui. Asta pentru că împodobirea lui reprezintă una dintre cele mai vechi tradiţii din lume.

Potrivit tradiției, bradul se împodobeşte în Ajun de Crăciun, pe 24 decembrie. Mulți dintre noi nu mai au răbdare până atunci și fac tot posibilul să aibă pomul gata mult mai devreme. Potrivit datelor existente, împodobirea bradului datează dinaintea erei creştine, atunci când ramurile erau folosite pentru diferite ceremonii. Bradul este considerat un pom al vieții datorită faptului că el rămâne verde pe tot parcursul anului, indiferent de anotimp. El este considerat un arbore sfânt, întrucât vârful său se îndreaptă spre înaltul cerului dumnezeiesc, iar ramurile sale rămân permanent verzi, amintind de viaţa veşnică.

Bradul de Crăciun. Tradiții și obiceiuri

Pentru prima dată, la noi în țară, bradul de Crăciun a fost împodobit în palatul Regelui Carol I de Hohenzollern. S-a petrecut în anul 1866, iar de atunci românii au preluat această tradiție.

În trecut, pomul era împodobit, cu fructe, flori de hârtie sau biscuiți. În timp, acestea au fost înlocuite cu globulețele de sticlă, beteală, bomboane de ciocolată și instalațiile luminoase. De altfel, pe rețelele de socializare, în luna decembrie, curg pozele cu brazii împodobiți care mai de care.

Nu toată lumea știe că anumite obiecte puse în pom aduc noroc la bani și în dragoste. Mulți respectăm obiceiul ca în vârful bradului de Crăciun să se așeze o stea. Despre această stea se spune că aduce noroc și duce la îndeplinirea dorințelor. O stea sau un înger care se aşează în vârful pomului, reprezintă simbolul stelei care i-a călăuzit pe magi până la Betleem.

Cum trebuie să împodobești bradul pentru a avea noroc și la bani

Dacă tocmai te-ai despărțit de partener, ai datorii sau lipsuri financiare, din brad nu trebuie sa-ti lipseasca globurile multicolore. Conform traditiei, atunci cand iti alegi bradutul este bine sa-ti pui o dorinta, pentru ca ti se va indeplini in perioada imediat urmatoare. Ziua in care iti duci bradul acasa este cea mai potrivita ca sa-ti faci planuri pentru noul an. În plus, se spune că dacă suferi de anumite afectiuni, in dimineata in care decorezi bradul e bine sa te speli pe fata cu apa in care ai tinut un banut.

Potrivit tradiţiei, bradul trebuie scos din casă în jurul datei de 6 ianuarie, când se sărbătorește Boboteaza. În zilele noastre, împodobirea pomului de Crăciun a devenit una dintre cele mai iubite datini atât în mediul urban, cât și în mediul rural.