Peste 30.000 de români şi-au descărcat deja cazierul judiciar online de pe ghișeul.ro

„Peste 30.000 de români și-au descărcat cazierul judiciar online in doar câteva săptămâni de când am lansat acest serviciu. 30.000 de ore economisite din viața românilor. 30.000 de coli de hârtie nu au mai fost necesare. România digitală înseamnă o viață mai ușoară și mai bună pentru români.

NU UITAȚI: cazierul judiciar online e disponibil GRATUIT prin ghiseul.ro și hub-ul de servicii al MAI. Nu vă lăsați pacăliți de alte site-uri care percep taxe pentru acest serviciu. Repet, este GRATUIT și durează mai puțin de 3 minute să vă eliberați cazierul judiciar online. Dați de veste. Pentru toate acestea merită fiecare clipă. Înainte. Împreună”, a scris, sâmbătă, Sebastian Burduja pe contul lui de Facebook.

Cazierul judiciar se poate obține mai ușor

Vă amintim că marți, 21 februarie 2023, Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) a informat că au fost eliberate gratuit, prin mijloace online, peste 30.000 de caziere judiciare, ca urmare a interconectării platformei ghişeul.ro cu HUB-ul de servicii al Ministerului Afacerilor Interne, interconectare finalizată în urmă cu trei săptămâni. În aceeaşi perioadă, peste 40.000 de conturi au fost create în HUB-ul MAI, majoritatea covârşitoare fiind realizate pe baza credenţialelor de utilizator în platforma ghişeul.ro.

„Prin Ghişeul.ro, cazierul judiciar este eliberat online, gratuit, oricând şi de oriunde. Procedura de eliberare online a cazierului este simplă, rapidă şi sigură, cetăţenii având nevoie doar de un cont în platforma Ghişeul.ro şi de un card bancar”, a declarat, marți, Dragoş Vlad, preşedintele ADR, potrivit unui comunicat de presă.

Contul în platforma ghișeul.ro se poate crea în numai trei minute, cu ajutorul ghidului de creare a contului în 7 pași simpli realizat de către ADR.

Potrivit ADR, de la începutul anului, peste 150.000 de români şi-au făcut cont pe Ghişeul.ro. De asemenea, în acelaşi interval, platforma a procesat peste 990.000 de tranzacţii online – fiecare dintre ele cu zero comision, suma colectată ridicându-se la peste 330 de milioane de lei.

„Transformarea digitală a României a început foarte târziu, în ultimul an, cam un an şi jumătate. Asta este realitatea. Alte state au făcut lucrul acesta 8-10 ani de zile şi au reuşit să ducă serviciile publice în online şi să rezolve aceste probleme din câteva clickuri. (…) Am digitalizat cazierul judiciar. Era o problemă cam de 2 milioane de drumuri la secţia de Poliţie, pentru că se cer în foarte multe locuri.

Acum, în mod gratuit, orice cetăţean care are un cont pe Ghiseul.ro sau care îşi face cont pe hub-ul Ministerului de Afaceri Interne poate să îşi elibereze acest cazier judiciar online. Prin câteva clickuri scoateţi cazierul judiciar 24 de ore din 24, şapte zile din şapte. Nu mai depindem de funcţionari de la ghişeu. E mare lucru”, a zis, luni, Sebastian Burduja.