Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a afirmat vineri că România dispune de una dintre cele mai avansate legislații în domeniul securității cibernetice din Europa și chiar la nivel global.

El a adăugat că aceasta include obligații bine definite, inclusiv pentru companiile din sectorul energetic.

El a anunțat faptul că DNSC (Directoratul Naţional de Securitate Energetică) a avut un rol uriaș în modernizarea acestei legislații.

„Avem una dintre cele mai moderne legislaţii de securitate cibernetică din Europa şi chiar din lume. La Ministerul Digitalizării am avut un jalon în PNRR (Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă – n. r.) care se numea Legea securităţii cibernetice şi, când am preluat acest jalon, care era orfan de mamă, orfan de tată şi toată lumea fugea de el pentru că implica modificarea Legilor securităţii naţionale, ceea ce nu reuşise nimeni de 10 ani, noi am reuşit în patru luni: să închidem acest jalon.

Şi avem în România o Lege a securităţii cibernetice şi, când spun noi, nu spun doar Ministerul Digitalizării. DNSC (Directoratul Naţional de Securitate Energetică – n. r.) a avut rol fundamental, Cyberint, STS, şi celelalte instituţii de securitate naţională. Şi, într-adevăr, pe legea actuală, există nişte obligaţii clare, inclusiv din partea companiilor din energie. Şi acum, ca ministru al Energiei, am făcut un task force pentru companiile din energie şi le-am dat câteva teme”, a spus Burduja.