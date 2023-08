Când se va termina Las Fierbinți?

Las Fierbinți este unul dintre cele mai longevive seriale românești, primul episod fiind difuzat la TV pe data de 1 martie 2012. Momentan, nu se știe ziua exactă în care se va încheia serialul de comedie, însă Adrian Văncică, actorul care îl interpretează pe Celentano, a dat de înțeles că se va termina totul atunci când „concurența va naște un produs” prin care „va îngenunchea” Las Fierbinți.

„Nu știu cât va mai dura serialul. Mi-ar plăcea să am un glob de cristal și să spun în stânga și în dreapta ce se va întâmpla, cum se va întâmpla sau când se va întâmpla, dar așa ceva nu e posibil! Ceea ce știu, însă, e că mă bucur de fiecare dată când joc în acest serial sau când am ocazia să scriu și să lucrez pentru el, iar asta cred că e valabil pentru mulți dintre colegii mei!

Abia aștept să apară ziua în care concurența va naște un produs prin care ne va îngenunchea. Voi ieși atunci precum soldatul român, la baionetă, cu pieptul în față, încercând să renască!”, a declarat, joi, Adrian Văncică în cadrul unui interviu acordat pentru CANCAN.

Adrian Văncică scrie majoritatea episoadelor din Las Fierbinți

Majoritatea episoadelor din Las Fierbinți sunt scrise chiar de el. Realitatea îi oferă inspirația necesară pentru a crea episoade noi și replici memorabile.

„Mă consum, de fiecare dată, pentru fiecare scenariu. La unele episoade treaba merge mai ușor, la altele mult mai greu. Totul fluctuează și diferă de la caz la caz! Pot sta pe câte un text fie câteva zile, fie câteva săptămâni. Și, garantat, nu sunt la fel de talentat pentru fiecare în parte. Dacă aud ceva pe stradă care-mi place, o idee, o vorbă sau mai multe, îmi și notez repede, ca să nu uit fiindcă memoria îți poate juca feste și eu o pun pe hârtie, în felul în care cred eu că e cel mai bine. Sigur, contează și inspirația mea”, a adăugat el.

Adrian Văncică a lucrat în Coreea de Sud

Deși este un actor bun și un scenarist creativ, Adrian Văncică nu a fost mereu în lumina reflectoarelor. În urmă cu 11 ani, actorul de comedie a lucrat un an de zile în Coreea de Sud, la un parc de distracții.

„Am stat un an de zile în Coreea de Sud. În 2002, am lucrat acolo, atunci când a fost Campionatul Mondial de Fotbal. Atunci am pierdut foarte mulți bani pentru că se făceau pariuri pe cine va câștiga meciurile. Am lucrat într-un parc de distracții imens. Dacă ai fost în Disneyland Paris, ăla e pocnitoare. Am intrat în pielea mai multor personaje. Să vezi ce frumos era când eram costumat ca Zorro. Făceam clownerie, jonglerie, show-uri de stradă, intram în pielea unor personaje de basm, să se vadă că eram european.

Acea experiență mi-a folosit enorm, a fost armata pe care n-am făcut-o. A fost o socializare bruscă pentru că eram acolo cu mai multi ruși, bulgari, moldoveni. M-am întors apoi în România. În momentul în care eu plecasem din România, făcusem câteva filme, câteva piese de teatru, jucasem cu nume mari, avusesem și o mică emisiune la PRO TV, dar care s-a terminat repede”, a povestit vedeta.