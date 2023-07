Celentano din Las Fierbinți, strănepotul unui celebru pașoptist

Adrian Văncică, actorul care interpretează personajul Celentano din serialul de comedie „Las Fierbinți”, este strănepotul unui celebru pașoptist pe linie maternă. Mama sa, Maria Ionescu de la Brad, este nepoata marelui politician și om de știință Ion Ionescu de la Brad, pe numele său real „Ion Isăcescu”, potrivit Playtech Știri.

Paoșptiștii, grupul revoluționar din Țara Românească, condus de Tudor Vladimirescu, Nicolae Bălcescu, Gheorghe Magheru, Ion Heliade Rădulescu, Nicolae Golescu, Ștefan Golescu, Christian Tell, C.A. Rosetti, Ion C. Bratianu și Costache Romanescu, au fost membri activi ai Revoluției de la 1848 și ai guvernului provizoriu instaurat atunci. Printre ei se afla și Ion Ionescu de la Brad, care a fost vicepreședintele guvernului provizoriu pașoptist, conducând, totodată, și Comisia Proprietății, un organism care se ocupa cu rezolvarea unor probleme acute în agricultura românească de la acea vreme.

La un moment dat, însă, a fost arestat de trupele otomane,dar, alături de alți revoluționari, a reușit să evadaeze și să fugă în Transilvania. În ciuda acestui fapt, a fost prins și exilat în Turcia, unde a stat opt ani de zile. La câțiva ani de la ridicarea exilului său, a revenit în România, a devinit membru onorific al Academiei Române. În 189, a decedat.

Adrian Văncică a lucrat în Coreea de Sud

Un lucru este cert, viața lui Adrian Văncică este ruptă parcă dintr-un serial TV. Pe lângă impresionanta istorie a familie sale, fanii săi sunt uimiți de trecutul lui, în contextul în care, în urmă cu 11 ani, marele actor de comedia a lucrat timp de un an de zile în Coreea de Sud, la un parc de distracții.

„Am stat un an de zile în Coreea de Sud. În 2002, am lucrat acolo, atunci când a fost Campionatul Mondial de Fotbal. Atunci am pierdut foarte mulți bani pentru că se făceau pariuri pe cine va câștiga meciurile. Am lucrat într-un parc de distracții imens. Dacă ai fost în Disneyland Paris, ăla e pocnitoare. Am intrat în pielea mai multor personaje. Să vezi ce frumos era când eram costumat ca Zorro. Făceam clownerie, jonglerie, show-uri de stradă, intram în pielea unor personaje de basm, să se vadă că eram european.

Acea experiență mi-a folosit enorm, a fost armata pe care n-am făcut-o. A fost o socializare bruscă pentru că eram acolo cu mai multi ruși, bulgari, moldoveni. M-am întors apoi în România. În momentul în care eu plecasem din România, făcusem câteva filme, câteva piese de teatru, jucasem cu nume mari, avusesem și o mică emisiune la PRO TV, dar care s-a terminat repede”, a povestit vedeta.