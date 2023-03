Actorul Mihai Rait, Dorel din Las Fierbinți, a vorbit despre unul din cele mai rușinoase secrete ale vieții sale. Înainte să se facă actor, comediantul și-a propus să devină economist, încurajat în acest sens de către mama sa, care a fost contabilă.

Actorul nu a trecut sesiunea de admitere

Doar că…socoteala de acasă nu s-a potrivit deloc cu cea din târg. Ajuns în București, pe la sfârșitul anilor 1990, Mihai s-a lovit de o realitate cruntă: nu era foarte bun la matematică, iar asta i-a adus două eșecuri răsunătoare.

Actorul a vrut să dea ulterior la Academia de Studii Economice (ASE), dar nu a trecut sesiunea de admitere. Și-a încercat apoi norocul și la Spiru Haret, unde a luat o notă mai mare, dar tot insuficientă pentru a fi admis la facultate.

În cele din urmă, el și-a „îndeplinit” visul de a studia economia la o facultate-fantomă, care s-a închis după doar trei ani de la inaugurare. Mihai Rait își amintește și acum cât de sinistră era clădirea facultății la care a aplicat, înainte să se apuce serios de actorie.

Care au fost primele experiențe în București

„În 1998 am venit în București, planul fiind ASE. Terminasem Economicul în Hârșova. Maică-mea, contabilă fiind, mi-a zis că e de viitor. La ASE am luat 3,50. Nu prea poți să faci contabilitate fără matematică. Eram praf. La Spiru Haret am luat 4-4,25.

Găsisem eu o mizerie: Facultatea Europa Ecor. Știi cum era acolo? Vestul sălbatic. La etajul unu erau fetele, apoi erau nefamiliștii, muncitorii… Aia era facultatea. La admitere era așa: e adevărat că 2 cu 2 fac patru? Adevărat sau fals? Cum să nu intru?

În anul trei m-a felicitat că s-a desființat toată nenorocirea aia. Deci nu exista student în anul patru, că facultatea era doar de trei ani. I-am zis lui tata, vezi că e cu manevre Europa Ecor.

În 2000 a fost pa, tot! Am fost zilele trecute, am ajuns pe acolo. M-a băgat Waze-ul. I-am arătat soției: uite, aici am făcut eu facultatea. Aia era singura variantă. După aia am zis să fac și eu o facultate serioasă. Am făcut și postliceala la controlul calității în Țăndărei”, a dezvăluit Dorel din Las Fierbinți în podcastul lui Gojira de pe Youtube.