Ajutor nesperat pentru români! 50% din prețul gazelor ar putea fi compensat din bugetul de stat

Ministrul Finanțelor a subliniat că vrea să mărească compensarea la 50%, însă așteaptă un răspuns de la ministrul Finanțelor. În momentul de față, 33% din preţul gazelor este compensat din bugetul de stat, conform Legii 259/2021.

„Am discutat în Guvern ce vom face după 1 aprilie. Sunt mai multe scenarii. Ne-am înţeles cu toţii în privinţa scăderii TVA la 5%. Acum ministrul Finanţelor trebuie să ne spună spaţiul fiscal, cam cât e plapuma. De exemplu, eu vreau să spun că nu mai vreau să compensez 33% şi să măresc compensarea la 50% şi preţul să fie şi mai mic, dar vreau să-mi spună ministrul Finanţelor dacă pot. Eu vreau să ridic compensarea la 50%, asta mi se pare mie ca să putem să dăm mai mult. Poate chiar 75%, să ducem preţurile şi mai jos”, a declarat Virgil Popescu la DC News.

Sumele necesare există în buget

De asemenea, acesta consideră că sumele necesare există în buget, din dividendele companiilor de stat din energie.

„Dividendele date de Hidroelectrica sunt de 4 miliarde de lei, iar veniturile suplimentare ale Romgaz şi redevenţa va fi de 5 miliarde de lei, faţă de 700 de milioane de lei anul trecut, deci bani ar exista. Aceşti bani vin la bugetul de stat şi ar putea să se întoarcă nu doar la persoanele fizice, ci şi la firme”, a mai spus Popescu.

Mai mult, ministrul Energiei a acuzat Autoritatea Naţională de Reglementare în Energie că ar favoriza furnizorii de energie.

„Am o relaţie foarte bună cu preşedintele ANRE, discutăm, să nu se înţeleagă greşit. Dar acolo, în spate, se pare că, de-a lungul timpului, pentru că sunt oamenii foarte vechi, s-au făcut diverse încrengături care nu se mai dezlipesc. Să nu uităm că am mai avut discuţii când a fost cu liberalizarea în decembrie, ianuarie. Ne-am pus la masă cu Consiliul Concurenţei şi au fost discuţii. Noi am solicitat atunci ca tuturor clienţilor să le vină automat cea mai bună ofertă din piaţă, dacă vă aduceţi aminte. Asta am vrut. Ei bine, nu! Tot din eşalonul doi al ANRE s-a spus „Nu se poate aşa face”. Chiar cineva a adăugat: „Păi pierd furnizorii”. Păi asta e problema noastră?”, a conchis Virgil Popescu.