Rareș Bogdan, candidatul PNL la europarlamentare, a dat detalii despre pensii. El a spus că pensiile speciale trebuie reduse. Într-o intervenție în direct la Realitatea Plus, el a dezvăluit că de trei ori a încercat să elimine aceste beneficii. De fiecare data, însă, încercarea a fost blocată de Curtea Constituțională.

Rareș Bogdan a menționat că PNL susține acordarea pensiilor speciale pentru militari. El a amintit, în context, de situația tensionată de la granița țării. De asemenea, el a abordat subiectul pensiilor obișnuite ale românilor. Liderul liberal a discutat și despre necesitatea majorării salariului minim.

Rareș Bogdan a subliniat că pensiile speciale nu ar trebui să depășească ultimul salariu. El a menționat că situația militarilor din nord-estul României este una specială. Liderul PNL s-a declarat de acord cu acordarea pensiilor speciale în acest caz.

Cu toate acestea, Rareș Bogdan a menționat că a încercat de trei ori să elimine pensiile speciale. Conform liberalului, fiecare încercare a fost respinsă de Curtea Constituțională.

Rareș Bogdan a subliniat că va continua lupta pentru eliminarea pensiilor speciale. El a spus că acest lucru este o chestiune de normalitate.

Rareș Bogdan a adăugat că nu este corect ca cei 23.000 de pensionari care primesc pensii speciale să fie considerați mai speciali decât ceilalți 4,6 milioane de pensionari din țară. Liderul liberal a menționat, de asemenea, că PNL a susținut mărirea pensiilor de patru ori. Liberalii au sprijinit și creșterea salariului minim, în beneficiul a 1,5 milioane de români.

„În România există 4,8 milioane de pensionari. Nu pot fi 23.000 de pensionari mai speciali decât ceilalți 4,6 milioane de pensionari. Nu se poate, deși tot noi, liberalii, am mărit pensiile de 4 ori. Tot noi, liberalii, am venit și pe această creștere la salariul minim – că trebuie pentru 1,5 milioane de români să le creștem salariul minim – și am fost de acord ca din 1 iulie să crească”, a declarat Rareș Bogdan la Realitatea PLUS.