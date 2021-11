S-a aflat totul despre ultima dorință a Corneliei Catanga. Este ceea ce i-a cerut, cu limbă de moarte, celebra cântăreață celui care i-a fost partener de viață, Aurel Pădureanu. Acesta se luptă acum să-i ducă la îndeplinire ultima ei cerere făcută înainte să moară.

Au trecut doar opt luni de când Cornelia Catanga nu se mai află printre noi. Chiar dacă a lăsat cu limbă de moarte un anumit lucru, nici acum nu s-a întâmplat. Ea a murit în luna martie a acestui an iar ultimul lucru pe care l-a cerut Corneliei Catanga încă nu a fost dusă la îndeplinire. Soţul său, Aurel Pădureanu încă se luptă să realizeze ultimul vis al artistei.

Ultima dorință a Corneliei Catanga

Cornelia Catanga i-a transmis soțului ei, înainte de a muri, că vrea să fie înmormântată într-un cavou, nu în pământ, așa cum se face de regulă. Deși au trecut 8 luni de la deces, Aurel Pădureanu își reproșează că nu a reușit să îndeplinească acea ultimă dorință a celebrei artiste. Normele în vigoare stabilesc că trebuie să treacă un an de la înmormântare pentru a se putea schimba locul de veci.

„Încă nu am încercat, pentru că nu a trecut un an de când a murit. Vreau ca atunci când împlinește un an să încerc, dacă e posibil, pentru că a murit cum a murit, să-i îndeplinesc ultima dorință. Pentru că dorința ei a fost să n-o bag în pământ. Să fie cimentat mormântul, să fie un cavou. Asta e dorința mea supremă și a ei, că a lăsat-o cu limbă de moarte”, a declarat soțul Corneliei Catanga, pentru Cancan.ro.

Vrea să plece din țară dacă nu reușește

Aurel Pădureanu a povestit că dacă autoritățile nu îi vor permite să își ducă până la capăt promisiunea față de cea care i-a fost soţie, atunci îi va blestema pe toți cei care îl vor împiedica. În plus, în această situație, esl este decis să plece din țară, împreună cu fiul lui.

„După ce că a fost înmormântată de sistem cum a fost, a fost băgată în pământ forțat…Nu am dreptul să fac un cavou? Dacă nu mi se aprobă asta, deși nu știu acum cum se procedează, o să plec din țară și eu, și copilul meu și îi blestem pe toți care au băgat-o în pământ să pățească și ei ce am pățit eu cu nevasta mea.

Vreau doar un cavou, acolo, să cimenteze pe lângă ea, nu vreau s-o scot. A fost dorința ei. Să nu fie băgată în groapă, că spunea că ‘Mie mi-e frică și de o gânganie’. Și uite că a ajuns să fie băgată în groapă forțat, pentru că dacă eram lăsat atunci, în perioada aia, două zile ca să stau liniștit, să n-o îngrop de urgență, poate reușeam să-i fac cavoul. Dar am fost forțat de oameni, de sistem, s-o îngrop imediat”, a mai spus Aurel Pădureanu.