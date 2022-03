Moneda Euro a explodat și a ajuns la exchange să se vândă cu 5,25 – 5,35 lei. În plus, în unele bănci se găsesc extrem de greu bancnotele de euro. Se întâmplă la mai multe instituții bancare. Sursele Capital au arătat că la BRD nu mai erau euro, ieri, in anumite sucursale.

Același lucru s-a observat, a susținut dcnews.ro, și la CEC Bank, la OTP existau bancnote de 200. La exchange, euro ear afișat la un curs de 5,1 lei.

O reacție oficială a susținut că problema nu ar fi lichiditatea, ci alimentarea cu euro, logistica. Bani ar fi, iar situația nu ar fi una fără precedent, ci asemănătoare cu perioada de la începutul pandemiei, când, de asemenea, cererea pentru cash ar fi fost crescută. Românii, preventiv, își scot banii din depozite, în ciuda dobânzii, dar și alte economii și le schimbă în monede mai puternice, precum euro sau dolarul. Cursul valutar a sărit astfel în sus.

Cererea de bancnote a fost mai mare

Dan Suciu, purtător de cuvânt al BNR, a spus că la nivelul băncilor, cererea de bancnote a fost mai mare. În opinia sa, schimbarea banilor în monede mai puternice este generată de emoții. Se pare că, de la nivel guvernamental, prin ANAF, s-ar fi dispus controale în casele de schimb, fiind suspiciuni de speculă, conform sursei citate.

Neoficial, ministrul de Finanțe, Adrian Câciu, ar fi spus, conform unor surse foarte credibile, că nu există criza euro, că a fost o problemă de două ore, susține sursa citată anterior.

La casele de schimb, euro nu scade sub 5,2 lei. Se vinde și la 5,35 lei. S-au vândut și 150.000 de euro într-o singură oră. Chiar și exchange-urile au ajuns să dea cu rația/oră. Lipsa de lichidități ar putea fi generată atât de cererea crescută a românilor, dar și a ucrainenilor care vin în România. Oficial, sunt transmise doar mesaje liniștitoare

Băncile transmit mesaje liniștitoare către populație

La ING se spune că situația este sub control și că au lichidități. În realitate, bancomatul nu dă nici măcar 100 de euro.

”În ultimele zile am înregistrat o creștere a cererii de numerar, însă situația este sub control. Ne-am asigurat din timp că avem lichiditățile necesare și am discutat cu partenerii noștri în alimentarea ATM-urilor într-un ritm accelerat, monitorizând tot timpul situația din teren. Desigur, au putut exista întârzieri în alimentare din motive obiective ce țin de traseul mașinilor blindate, însă nu există probleme cu disponibilul de numerar nici în euro, nici în lei. Recomandăm clienților să folosească la fel ca până acum cardurile pentru plăți și să nu scoată de la ATM mai mult decât au nevoie în mod normal.” a spus ING pe 1 martie 2022.