Este vestea pe care o așteptau milioane de oameni. Pensiile românilor vor crește de la 1 septembrie. Asta spune unul dintre oamenii de încredere ai premierului Ludovic Orban.

Se măresc pensiile

Deși PSD a atacat din toată părțile PNL și a spus că liberalii nu vor mări pensiile, se pare că Guvernul va face acest lucru. Cel puțin asta susține consilierul lui Ludovic Orban, Virgil Guran. Acesta a dezvăluit și procentul cu care aceste venituri se vor mări.

Deși legea prevede ca pensiile să se mărească cu 40% din luna septembrie, pandemia de coronavirus a dat toate calculele peste cap. Vor fi însă măriri între 10 și 14%.

„Pentru că situaţia economică este aşa cum o ştiţi, este cert un lucru. Vor creşte alocaţiile cu 20 la sută şi pensiile cu minim 10 la sută. Părerea mea este că în jur de 14 la sută va fi creşterea. Şi vom eşalona celelalte creşteri în viitor, ca să ajungem la ce a stabilit legea. Cert este că vor creşte, indiferent de situaţia în care ne aflăm. Sperăm că prin măsurile luate, unele criticate, să echilibrăm cât mai repede situaţia economică.

Vreau să mai fac o precizare. Sincer să fiu, am încercat să găsim o soluţie să mărim cu aceeaşi sumă la toată lumea. 300 de lei şi pentru cel care are 700 de lei şi pentru cel care are 3000 de lei. Nu am găsit soluţia constituţională şi puteam fi contestaţi. Ne-am fi dorit o astfel de măsură”, a declarat Virgil Guran la Antena 3.