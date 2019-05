Directorul general al ANPC, Paul Anghel, a arătat eticheta unui pachet de biscuiți Petit-Beurre, pe care, în România indică un conținut de grăsimi vegetale, pe când în Franța, același comerciant indică un produs lactat. Produsele comparate erau din acelaşi brand, Petit-Beurre, dar din sortimente diferite.

Preşedintele ANPC, Marius Pîrvu, a susţinut că există un dublu standard de calitate utilizat de comerciant pe cele două pieţe, prin faptul că ambele produse sunt vândute sub acelaşi brand – Petit-Beurre.

De asemenea, Paul Anghel a mai comparat un croissant cu caise vândut vândut în același supermarket din ambele țări. Potrivit etichetelor, în România, cornul conține piure de caise cu o concentrație de caise în proporție de 2%, pe când cel din Franța conține piure de caise cu o concentrație de caise de 35%. Şi în cazul acestei comparaţii, conducerea ANPC a susţinut că preţul este irelevant şi că reţeaua de retail practică un standard diferit de calitate în România comparativ cu pieţele din Europa de Vest.

Marius Pîrvu a acuzat marile rețele comerciale prezente în țara noastră de practicarea unui dublu standard în ceea ce privește calitatea.

„Există o legislaţie europeană, Regulamentul 1169, pe care ei ar trebui să îl respecte. Din nefericire, ei găsesc anumite posibilităţi şi fac astfel de lucruri. Ei consideră că sunt două produse diferite”, a acuzat Marius Pîrvu.

Acesta a explicat că el, personal, „are o problemă” cu importurile de proastă calitate.

„Tot timpul am considerat că mediul de afaceri trebuie să fie un partener pentru noi, autorităţile. Dar când eu, cel puţin de un an de zile, constat că media celor sancţionaţi rămâne constantă, înseamnă că chiar avem o problemă, adică trebuie cumva să găsim soluţia, am parcurs toate etapele necesare vizavi de ceea ce înseamnă parteneriatul cu agentul economic. Unii răspund, dar eu personal am o problemă, o spun public, cu ceea ce vine din import de proastă calitate”, a afirmat preşedintele ANPC.

Președintele ANPC este de părere că producătorii români au fost dezechilibraţi de comercianţii vest-europeni.

„Nu contest, sunt şi producători români care încalcă legislaţia. Dar eu cred că ei au fost puşi într-un dezechilibru major când au intrat în competiţie cu ceea ce înseamnă un operator economic din afară”, a afirmat Pîrvu.

Preşedintele ANPC a avertizat că inspectorii pentru protecţia consumatorilor nu vor ezita să închidă mari magazine, în cazul în care acestea nu vor respecta prevederile legale.

„Am avut discuţii, cred că lunar, cu asociaţia marilor retaileri. Din nefericire, constat că nu se schimbă lucruri şi atunci trebuie să le schimbăm noi. Feed-back-ul meu este să modific legislaţia. Am închis şi mari magazine, vom continua să închidem dacă nu respectă prevederile legale, şi toate acestea nu ca să speriem mediul de afaceri, dar nu putem sta cu mâinile în sân şi să ne uităm că importul ne sufocă, produsele proaste ne sufocă şi noi să nu luăm nici o măsură”, a încheiat Marius Pîrvu, citat de Agerpres.

