Se fac concedieri pe bandă rulantă! Un gigant din România va da afară peste 180 de oameni

Sursa: Dreamstime

Se fac concedieri masive în IT! Cea mai mare companie de IT din România are de gând să dea afară peste 180 de persoane. Este vorba chiar despre gigantul american Oracle, una dintre cele mai mari companii de IT din lume. Care este motivul?