Concedieri la gigantul american Amazon!

Peste 18.000 de angajaţi ai Amazon vor rămâne fără loc de muncă. Măsura vizează şi Europa

După ce Wall Street Journal a scris despre posibile 17.000 de disponibilizări în cadrul companiei, reprezentanţii Amazon au recunoscut, miercuri seară, că este vorba chiar despre 18.000 de angajaţi care vor fi afectaţi de măsura reducerii locurilor de muncă.

CEO-ul Amazon, Andy Jassy, a explicat faptul că grupul „planifică să elimine puţin peste 18.000 de locuri de muncă”, inclusiv în Europa, notează jurnaliştii Le Figaro.

Este cea mai mare reducere de personal din istoria gigantului american, dar şi cel mai mare anunţ recent din Statele Unite privind reducerea forţei de muncă în sectorul tehnologiei.

În luna noiembrie a anului trecut, Amazon transmitea că există un plan pentru reducerea a 10.000 de locuri de muncă şi începuse deja să recurgă la disponibilizări.

Amazon a angajat masiv pe perioada pandemiei

La finalul lunii septembrie 2022, Amazon avea 1,54 milioane de angajaţi la nivel mondial, asta fără a include şi lucrătorii sezonieri recrutaţi în perioadele de activitate sporită, în special în perioada sărbătorilor.

Amazon a ajuns la aceste cifre uriaşe pentru că, în timpul pandemiei, a făcut angajări masive pentru a putea face faţă exploziei cererii. Între începutul anului 2020 şi debutul lui 2022, grupul american şi-a dublat personalul la nivel internaţional.

Din păcate însă, Amazon a înregistrat un profit net în scădere cu 9% de la an la an în al treilea trimestru. Şi pentru ultimul trimestru, Amazon a anticipat o creştere slabă la standardele sale, între 2% şi 8% pe parcursul unui an, şi un profit operaţional între 0 şi 4 miliarde de dolari, faţă de 3,5 pentru aceeaşi perioadă a anului 2021.

Pe data de 1 februarie, grupul Amazon este aşteptat să îşi anunţe rezultate financiare anuale.

Concedieri în lanţ la Meta, Snapchat sau Twitter

Marile platforme cu model de afaceri bazat pe publicitate se confruntă cu reduceri de buget din partea agenţilor de publicitate, care îşi reduc cheltuielile în faţa inflaţiei şi a creşterii ratelor dobânzilor.

Iar concedierile au venit imediat în rândul giganţilor din acest sector. Meta, compania-mamă a Facebook, a anunţat în noiembrie eliminarea a circa 11.000 de locuri de muncă, adică aproximativ 13% din forţa de muncă.

La sfârşitul lunii august, Snapchat şi-a redus cu aproximativ 20% din forţa de muncă, sau peste 1.200 de angajaţi. Twitter, cumpărat în octombrie de Elon Musk, a concediat, la rândul său, aproximativ jumătate din cei 7.500 de angajaţi ai săi.

Grupul american de IT Salesforce, specializat în soluţii de management şi în cloud, este cel mai recent exemplu de pe această listă. Miercuri, 4 ianuarie, compania a anunţat că va concedia aproximativ 10% dintre angajaţi, adică puţin sub 8.000 de persoane.