De la începutul invaziei Rusiei în Ucraina în februarie 2022, Polonia a trimis 44 de pachete de arme și muniții, incluzând peste 250 de tancuri, avioane de vânătoare MiG-29, elicoptere de luptă, sisteme de artilerie și rachete portabile de apărare antiaeriană, cu un cost total depășind 4 miliarde de euro.

În plus, Polonia are planuri de a oferi asistență militară suplimentară Ucrainei în cursul acestui an.