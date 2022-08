Ministrul Muncii, Marius Budăi, a explicat recent de ce se majorează salariile bugetarilor. Acesta a reiterat că angajații de la stat, ca și cei din mediul privat, sunt cetățeni români și au fost afectați de prețurile mărite.

Marius Budăi: Acordăm acum o pătrime şi ulterior vom da şi restul

Liderul PSD și membru al Guvernului Ciucă, Budai a explicat la România TV de ce va fi întârziată acordarea sporurilor pentru bugetari. Mai mult, acesta a exclus varianta de a reduce cuantumul acestei creşteri salariale.

„Nu e vorba ca se reduce. Primul act pus in transparenta conținea si anumite corecturi. Ne-am dat seama ca nu sunt echilibrate aceste lucruri si l-am retras. Acordam acum pătrimea, iar ulterior o sa acordam si restul. De multe ori am văzut si in presa că se majorează cu 50% salariile bugetarilor. Nu este așa, se acorda doar un spor pe perioada in care se lucrează cu fonduri din PNRR.

De fiecare data cand PSD a fost la guvernare, a avut grija de cetățenii romani, asa cum a făcut si acum, echilibrând masurile sociale cu cele economice. In termenul cel mai scurt va fi anunțat un nou astfel de pachet. Va dau exemplu de măsura. Am primit la Ministerul Muncii o suma astfel încât sa păstram convențiile pe care le avem cu angajatorii pentru categoriile greu angajabile si sprijinim mediul de afaceri pentru a califica astfel de angajați.”, a explicat Marius Budăi la România TV.

Guvernul va majora salariile bugetarilor care nu au primit bani în plus în ultimii ani

Guvernul majorează salariile bugetarilor care nu au primit bani în plus în ultimii ani, deoarece legea a fost suspendată, a explicat Budăi.

„Sumele sunt undeva până în 150 de lei per angajat, alți angajați vor lua și mai puțin”, a spus ministrul.

Deși nu mai apare în ordonanța care urmează să fie aprobată, Guvernul nu a renunțat nici la sporurile pentru angajații de la stat care lucrează cu fonduri europene. Inițial, ei ar fi trebuit să primească 50% din salariul de bază.

„Vom veni în curând cu o rearanjare a acestor sporuri, astfel încât să nu fie inechități între ordonatorii de credite. Adică, un angajat de la un minister să ia un spor mai mare decât altul de la alt minister, în condițiile în care lucrează pe același proiect, de exemplu”, a mai explicat Marius Budăi.

De asemenea, ministrul Muncii a anunțat și creșterea salariului minim, însă abia din ianuarie.

„Eu nu sunt adeptul ca în România să punem categorii de cetățeni împotriva altor categorii de cetățeni. În septembrie îmi doresc să stârnesc în consiliul tripartit o discuție onestă, astfel încât împreună cu partenerii sociali – patronate și sindicate – să găsim o soluție astfel încât de la 1 ianuarie să mai crească salariul minim”, a conchis liderul PSD.

Câți bugetari sunt în România

Numărul posturilor ocupate în instituţiile şi autorităţile publice din România era, în decembrie 2021, de 1.262.318, cu 3.508 mai multe comparativ cu luna precedentă, iar 63,97% dintre acestea în administraţia publică centrală, conform datelor publicate de Ministerul Finanţelor în primăvară.

Din totalul celor 807.562 de angajaţi din administraţia publică centrală, 595.034 lucrau în instituţii finanţate integral de la bugetul de stat (plus 2.879 angajaţi faţă de noiembrie 2021).

Cel mai mare număr de posturi ocupate se înregistra în Ministerul Educaţiei, respectiv 290.417 (289.959 în noiembrie), Ministerul Afacerilor Interne – 121.622 (119.829 luna precedentă), Ministerul Apărării Naţionale -75.855 (75.739 în noiembrie), Ministerul Finanţelor -24.384 (24.375 în noiembrie), Ministerul Sănătăţii -18.421 (18.330 în noiembrie) şi Ministerul Justiţiei- 16.926 (16.824 în noiembrie).