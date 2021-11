Se dau bani pentru căldură. Decizia serii a fost luată de Guvern. Executivul a aprobat, în ședința de joi seara, alocarea a peste 310,4 milioane de lei din Fondul de rezervă pentru 31 de unități administrativ-teritoriale (UAT). Sumele s-au dat în funcție de solicitările acestora înregistrate la Ministerul Dezvoltării. Mai exact, Guvernul a acceptat acordarea unor bani de la buget în vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populației.

Pe agenda din această seară a Executivului s-a aflat proiectul de „Hotărâre de Guvern privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, în vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populației”.

Nicușor Dan, solicitare către Guvern

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a cerut bani Guvernului pentru o parte din subvenţia la căldură în București. El a solicitat diferenţa de subvenţie pentru căldură care rezultă din preţul de 380 lei, cât este astăzi, comparativ cu 195 lei per gigacalorie, preţul de producţie de anul trecut.

„Am solicitat diferenţa de subvenţie care rezultă din preţul de 380 lei azi, faţă de 195 lei per gigacalorie anul trecut preţul de producţie. Am făcut o diferenţă între care a fost subvenţia pe care ar trebui să o plătească primăria anul acesta, la preţul de anul acesta şi care a fost subvenţia pe care am plătit-o iarna trecută. Şi diferenţa asta este 920 de milioane lei. Aceasta este solicitarea pe care am făcut-o oficial ieri”, a precizat, joi, Nicuşor Dan.

Se dau bani pentru căldură. Decizia serii luată de Guvern

Trebuie amintit că premierul interimar, Florin Cîțu, le-a transmis primarilor că Guvernul va subvenționa o parte din gigacalorie în această iarnă. Premierul interimar le-a transmis edililor că trebuie gândită mai înainte o formulă prin care banii să ajungă exact acolo unde este nevoie, o formulă care să nu fie criticată de o unitate administrativ-teritorială sau alta, precizând că Ministerul Finanțelor urmează să definitiveze un proiect de hotărâre în acest sens și să vină cu el pentru a fi discutat în ședința de guvern.

În plus, acesta a explicat că acest demers este doar unul pentru moment, fiind însă nevoie de un plan pe termen mediu și lung, astfel încât asemenea situații să nu mai aibă loc în anii următori. Premierul a precizat că banii care urmează să fie alocați către localități sunt pentru căldură și nu sunt pentru plata amenzilor sau a alor sume restante, ci doar pentru subvenționarea gigacaloriei.