Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a explicat în cadrul unei conferințe de presă motivele pentru care a decis să reducă indemnizațiile pentru persoanele cu handicap în anul 2020. La preluarea mandatului, primăria se confrunta cu un deficit financiar uriaș de 3 miliarde de lei, ceea ce a impus măsuri de austeritate drastice.

În momentul preluării funcției, Nicușor Dan a găsit Primăria Capitalei într-o situație financiară precară, cu datorii curente obligatorii de 3 miliarde de lei. Din această cauză, a fost necesar să reducă cheltuielile din multiple sectoare pentru a evita colapsul financiar al instituției.

În 2020, primarul a decis să amâne plata a jumătate din indemnizația pentru persoanele cu dizabilități adulte, menținând însă indemnizațiile pentru copii. Timp de trei ani, s-a plătit suma de 250 de lei lunar pentru persoanele adulte cu dizabilități.

Pentru a compensa aceste reduceri și pentru a ajunge la zi cu plățile restante, începând cu luna aprilie 2024, Primăria Capitalei va plăti 750 de lei lunar pentru o perioadă de trei ani, a declarat Nicușor Dan. Această măsură are scopul de a recupera sumele datorate și de a asigura sprijinul necesar pentru persoanele cu dizabilități.

