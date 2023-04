Reducere de cheltuieli în Guvern

Premierul Nicolae Ciucă a declarat, luni, la Timişoara, că a solicitat fiecărui ordonator de credite să reducă cheltuielile din cauza deficitului bugetar de 1,4 la sută la finalul primului trimestru al acestui an, dar că nu se pune problema de concedieri masive sau reduceri de salarii.

În ceea ce privește economiile pe care miniștrii trebuie să le facă, premierul Nicolae Ciucă a explicat că sunt necesare în contextul unui deficit bugetar de 1,4 la sută la finalul primului trimestru al anului.

„Nu s-a modificat nimic de astăzi de la prânz până acum, am discutat şi am prezentat care au fost motivele pentru care am solicitat ca la nivelul fiecărui ordonator de credite să se ia măsuri astfel încât cheltuielile să fie mai chibzuite responsabil pentru că la finalul primului trimestru avem un deficit bugetar de 1,4 la sută.

Ori pentru a ne încadra în ţinta de deficit de 4,4 este momentul acum să luăm măsuri astfel încât să nu ne trezim în trimestrul 3 sau 4 că trebuie să luăm nu ştiu ce decizii care să fie mai neplăcute, mai nepotrivite. Şi de ce să nu controlăm o situaţie când am descoperit-o?”, a precizat Nicolae Ciucă.

Domeniile de salarizare și investiții să nu fie afectate

Întrebat, de asemenea, dacă trebuie să ne aşteptăm la concedieri masive, Nicolae Ciucă a făcut un apel la cei responsabili să nu transmită astfel de mesaje deoarece nu e vorba nici de concedieri, nici de reduceri salariale.

„Fac apel la toţi factorii responsabili să nu ne ducem cu astfel de mesaje către cetăţeni, când nu s-a discutat absolut deloc despre acest lucru. Ştiu că au fost nişte mesaje. Fiecare dintre cei care au prezentat mesajele, au prezentat ipotezele care sunt pe masa oricărui decident.

Nu putem să spunem că aceste ipoteze nu sunt luate în calcul, dar la nivelul guvernului şi am precizat foarte clar, inclusiv în scris, când am precizat să vină cu propuneri miercuri, pentru reducerea acestor cheltuieli, ca domeniile salarizare şi investiţii să nu fie afectate. Suntem în Săptămâna Mare, nu cred că trebuie să le dăm oamenilor asemenea mesaje. Îmi asum responsabilitatea pentru ce spun acum”, a mai adăugat Nicolae Ciucă.