Prim-ministrul Nicolae Ciucă a fost întrebat dacă rotativa guvernamentală se va desfășura așa cum este planificat, acesta dând asigurări că evenimentul va avea loc așa cum a fost asumat.

Șeful Guvernului a fost întrebat dacă îi este frică că ar putea pierde funcția de președinte al Partidului Național Liberal (PNL) în momentul în care nu va mai ocupa funcția de prim-ministru, însă acesta a precizat că are o singură frică, una care nu are nicio treabă cu politica.

”Mi-e teamă să nu mor neîmpărtăşit, dar, în rest, de ce să îmi fie teamă? Tocmai, e Săptămâna Mare. Credeţi că pentru cineva anume contează un scaun, o funcţie sau… nu. Contează să ne facem treaba, iar treaba trebuie făcută în aşa fel încât oamenii să simtă că muncim pentru ei”, a declarat premierul, de la Timișoara.

Nu în ultimul rând, acesta a mai spus că fiecare ministru din Guvern va fi evaluat ”și îşi va regăsi sau nu poziţia în guvern”. Prim-ministrul Nicolae Ciucă a mai spus că există posibilitatea ca vreunul dintre actualii miniștri să nu mai facă parte din viitorul Executiv.

PNL, un partid responsabil

De asemenea, președintele liberal a mai spus, după un an la șefia PNL, că imaginea partidului este aceea a unui partid responsabil care și-a asumat guvernarea României în momente dificile.

”Imaginea PNL este aceea a unui partid responsabil care şi-a asumat guvernarea ţării în momente deosebit de complicate. Nu ne-am gândit atunci când am preluat guvernarea, că o să fie nevoie să facem faţă provocărilor generate de războiul din Ucraina, consecinţelor în economie, a inflaţiei, a întreruperii lanţurilor de aprovizionare, a lanţurilor logistice, a producţiei pe anumite sectoare a economiei”, a declarat Nicolae Ciucă.

Cu toate că lucrurile nu au mers mereu bine la guvernare, prim-ministrul spune că au fost luate decizii care au asigurat creșterea economică în România.

”Ca atare, PNL a făcut în aşa fel încât onest şi responsabil, alături de partenerii de coaliţie a guvernat România şi a reuşit să o treacă prin aceatsă perioadă de un an şi jumătate în echilibru şi stabilitate. Nu pot să spun că totul a fost perfect şi am luat numai decizii bune, dar am luat decizii care au asigurat ţării o creştere economică, a doua din Europa, am reuşit să atragem cele mai mari sume din fondurile UE, am avut cea mai mare sumă la investiţiile din fondurile directe şi sigur, ne pregătim anul acesta să putem, în continuare responsabil şi onest, să ne vedem de atribuţii în continuare la guvernare. Important e ca ţara să meargă înainte. Nu contăm noi ca oameni, în aceste momente contează cetăţeanu, obiectivele României pe mai departe”, mai spune șeful Guvernului de la București.