Când va începe ediția din acest an a programelor Rabla Clasic și Rabla Plus? AFM a dat data exactă

Așadar, programele „Rabla Clasic” şi „Rabla Plus” din acest an vor fi lansate cel târziu pe data de 8 februarie, potrivit informațiilor transmise joi, 3 februarie, de Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM)

„Ghidurile pentru Programele Rabla Clasic şi Rabla Plus 2022 au fost trimise spre publicare în Monitorul Oficial în data de 02.02.2022. Ulterior publicării se vor lansa Programele Rabla Clasic şi Rabla Plus 2022, cel târziu pe 8 februarie”, a explicat AFM.

Programele Rabla Clasic și Rabla Plus încep în câteva zile și vin cu o serie de schimbări importante. Românii care vor sa își cumpere o mașină nouă prin pot duce la casat două rable. Dacă ambele sunt mai vechi de 15 ani atunci ajutorul de la stat ajunge la 12 mii de lei. În banii aceștia sunt incluse primele de casare și ecobonusurile de vechime.

Cine vrea o mașină pur electrică va primi din partea statului un ajutor mult mai substanțial, care pleacă de la 46.500 de lei, cu o condiție: trebuie să dea la schimb o rablă. Pentru un autoturism hibrid statul va acorda un ecotichet și un eco-bonus în valoare de 21.500 de lei. Subvenția pentru mașinile verzi poate ajunge până la 51 de mii de lei dacă se dau la casat două mașini vechi. Tot ca o noutate, s-a scăzut și vârsta la care o mașină poate fi scoasă din uz prin programul rabla. Trebuie să aibă o vechime de 6 ani și să fie înmatriculată tot de atât timp în România.

Explicația oferită anterior de ministrul Mediului

Amintim că cele două programe guvernamentale au demarat în 2021 pe data de 26 aprilie atât pentru persoanele fizice, cât şi pentru cele juridice. Luna trecută, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Barna Tanczos, declara că ediţia din acest an a programului „Rabla” va demara pe data de 4 februarie, în Vinerea Verde, cu un buget de 1,2 miliarde lei.

„În câteva zile se finalizează Programul „Rabla” pentru versiunea 2022 – 2024. Am promis asociaţiilor de profil predictibilitate şi dorim să prezentăm un program care are ca obiective nu închiderea porţilor imediat după terminarea banilor, ci o etapizare şi o predictibilitate în ceea ce priveşte finanţarea şi avantajele unui asemenea program. La ora actuală există măsuri de încurajare a celor care vor să cumpere maşini noi, inclusiv pentru a susţine industria autohtonă de producere a autoturismelor.

Programul „Rabla” pentru acest an va fi lansat în 4 februarie, în Vinerea Verde (…) este prima dată când planificăm implementarea celor două programe pe 3 ani. Este prima dată, când, în urma discuţiilor, consultărilor pe care le-am avut cu asociaţiile producătorilor auto şi asociaţiile importatorilor/comercianţilor auto am pregătit un program pe 3 ani, asigurând astfel predictibilitate, asigurând astfel implementarea unor programe publice, unor politici publice în acest domeniu astfel încât rezultatul scontat, cel al scoaterii din circulaţie a cel puţin 250.000 de autoturisme mai vechi de 15 ani până în 2026 să fie realizat, atins. Vom asigura în 2022 cel mai mare buget pe care l-au avut vreodată Rabla Clasic şi Rabla Plus şi acest buget va fi de peste 1,2 miliarde lei”, a declarat ministrul.