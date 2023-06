Despre noile ajutoare de la stat

În proiectul de Guvern este evidențiat programul ”Un copil, un zâmbet”, mai exact acordarea unui sprijin financiar.

Primul program, intitulat ”Un copil, un zâmbet”, prevede acordarea de sprijin financiar copiilor cu vârste cuprinse între 10 și 18 ani, în vederea acoperirii investigațiilor, tratamentelor și consultațiilor stomatologice.

Propunerea ministerului prevede o sumă de 1.500 de lei acordată lunar copiilor cetățeni români care provin din familii ale căror venituri nu depășesc 8000 de lei pe lună.

Potrivit programului, 10.000 de copii ar trebui să beneficieze lunar de bani. Din păcate, formularea proiectului de hotărâre este confuză, bugetul menționat acoperind acordarea sumei de 1500 de lei unui număr de 10.000 de lei într-o singură lună și nu ”lunar”, după cum stipulează propunerea.

Aceeași greșeală se regăsește în proiectarea bugetului aferent celor trei ani de desfășurare a acestui program. Programul ”Materna” este cel de-al doilea propus de MFTES.

Ajutorul pentru femeile însărcinate va fi în valoare de 2.500 lei

Este vorba despre un ajutor financiar de maximum 2.500 lei acordabil femeilor însărcinate, după intrarea în cea de-a zecea săptămână de sarcină.

Suma respectivă, defalcată în două tranșe, ar urma să fie alocată cu scopul de a acoperi cheltuielile ocazionate de tratamente și investigații medicale nedecontate de sistemul de sistemul de asigurări de sănătate.

Al treilea program se numește ”Educație pentru toți” și presupune acordarea unui ajutor de 1500 lei lunar copiilor cu vârste de până la 11 ani, pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de contractarea unor servicii de tip after school.

Acordarea acestui sprijin este condiționată de același plafon maximal de venituri per familie (8000 lei/lunar), de cetățenia română a cel puțin unui părinte, de nesuprapunera cu alte ajutoare similare acordate de la bugetele locale.

În acest moment, proiectul de hotărâre de Guvern se află în dezbatere publică. Pentru a putea intra în vigoare trebuie aprobat de Guvern și publicat în Monitorul Oficial.

Se dau 500 de lei de persoană! Bucurie pentru zeci de mii de români. Anunțul a fost făcut de Marcel Boloș

Vești bune pentru cei 50.000 de români care primesc aceste vouchere! Marcel Boloș a anunțat că au fost încărcate și ultimele carduri restante cu suma de 500 de lei pentru fiecare.

Marcel Boloș, a anunțat cu câteva zile în urmă, în ceea ce privește cardurile educaționale în valoare de 500 de lei pentru haine și rechizite, că au fost încărcate și cele 50.000 restante. În total peste 400.000 de copii vulnerabili vor beneficia de acest ajutor de stat, a punctat șeful MIPE.

De asemenea, Boloș a precizat că Guvernul dorește ca de anul viitor valoarea acestor vouchere să crească de la 500 de lei la 750 de lei.

„Am încărcat și ultimele 50.000 de carduri unde eram restanți, astfel că peste 400.000 de copii vulnerabili din România au primit ajutorul în acest an școlar. Atenție, cardurile se încarcă o singură dată pe an. Am primit și mesaje de la beneficiari pentru care virasem deja ajutorul încă din toamnă. Aici aș mai puncta că vrem ca de anul viitor ajutorul să fie de 750 de lei”, a declarat Marcel Boloș.

Cardurile educaționale permit acordarea de ajutoare sociale elevilor din învățământul de stat (preșcolar, primar, gimnazial) care îndeplinesc următoarele condiții:

– Preșcolari proveniți din familii (inclusiv cele monoparentale) al căror venit net mediu lunar pe membru de familie este până la 1,06 din valoarea Indicatorului Social de Referință – ISR (pentru anul 2022, valoarea ISR este de 525,50 lei);

– Elevii care sunt în întreținerea familiilor cu un venit mediu net lunar/ membru de familie este de maximum 50% din salariul de baza minim brut pe țară în luna iulie a fiecărui an.

Suma de 500 lei, disponibilă pe fiecare card, va putea fi utilizată pentru cumpărare de rechizite și îmbrăcăminte pentru a merge la grădiniță/școală.

În total prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) a fost acordat sprijin pentru aproximativ 4 milioane de persoane vulnerabile din România, fie sub formă de carduri sociale pentru alimente, carduri de energie, pachete cu alimente sau vouchere educaționale, a precizat MIPE.