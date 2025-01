Specialiștii în mobilitate din Berlin de la firma de consultanță M3E au subliniat schimbări practice în mobilitate care vor afecta companiile de la începutul anului 2025.

Domeniile-cheie includ ajustări fiscale, cerințe mai stricte pentru infrastructura de încărcare și costuri în creștere ale CO2 – toate esențiale pentru industria transporturilor, transmite Euractiv.

Creșterea taxei CO2 pentru combustibili

Prețul CO2 pentru combustibili precum benzina și motorina va crește de la 45 EUR la 55 EUR pe tonă din 2025. Aceasta reprezintă o creștere de 10 EUR pe tonă față de anul precedent. Potrivit M3E, se preconizează că această ajustare va crește prețul unui litru de benzină sau motorină cu aproximativ 0,16 euro.

Ținte mai stricte ale flotei de CO2

Reglementările UE vor reduce semnificativ limitele emisiilor de CO2 pentru flotele de vehicule începând cu 2025. Pentru autoturisme, valoarea țintă va scădea la 93,6 grame de CO2 pe kilometru, o reducere cu 19%. Pentru vehiculele comerciale ușoare de până la 3,5 tone, reducerea va fi de 17%, scăzând limita de la 185 grame de CO2 pe kilometru la 154 grame de CO2 pe kilometru.

Producătorii auto care depășesc aceste limite se vor confrunta cu amenzi calculate la 95 EUR înmulțit cu excesul de emisii de CO2 (în grame pe kilometru) și numărul de vehicule înmatriculate.

Modificări ale cotei de GES

Structura exactă a sistemului de cote GES pentru 2025 nu a fost încă finalizată. Cu toate acestea, o modificarea ordonanței privind punerea în aplicare a Legii federale de control al emisiilor (BImSchV) specifică că cotele de GES pentru 2025 și 2026 pot fi utilizate numai pentru anul respectiv.

Anterior, cotele neutilizate puteau fi reportate în anii următori, dar depășirea semnificativă a cotelor în ultimii ani a dus la cote excedentare, cerere redusă și prețuri mai scăzute.

Taxa de CO2 pentru camioanele electrice

Scutirea taxei pentru camioanele electronice se va încheia pe 31 decembrie 2025. Din 2026, taxele pentru camioanele electrice vor rămâne mai mici decât cele pentru camioanele cu motorină, deoarece taxele vor fi bazate pe CO2. Această schimbare va face camioanele electrice mai atractive din punct de vedere economic pentru uz comercial.

Amortizare specială pentru vehiculele electrice

Guvernul din Germania intenționează să introducă o sumă specială de amortizare pentru mașinile electrice. Companiile vor putea anula 40% din costul vehiculelor electrice achiziționate începând cu 1 iulie 2024, în primul an de proprietate. Pentru al doilea an, rata de amortizare va fi de 24%, scăzând treptat la 6% până în al șaselea an. Această măsură nu a fost încă finalizată.

Noi cerințe pentru infrastructura de încărcare

Actul privind infrastructura de electromobilitate a clădirilor (GEIG) subliniază cerințe noi pentru proprietarii clădirilor cu privire la infrastructura de încărcare a vehiculelor electrice.

De la 1 ianuarie 2025, se vor aplica mai multe reguli

Clădirile noi cu cel puțin șapte locuri de parcare trebuie să aibă cel puțin un punct de încărcare, iar fiecare al treilea loc de parcare trebuie să fie dotat cu infrastructură de cablu.

Clădirile nerezidențiale existente cu mai mult de 20 de locuri de parcare trebuie să aibă cel puțin un punct de încărcare.

Pentru renovările majore ale clădirilor cu cel puțin 11 locuri de parcare, cel puțin unul din cinci spații trebuie dotat cu infrastructură de cablu, și trebuie instalat un punct de încărcare.

Proprietarii de clădiri care nu respectă aceste cerințe se pot confrunta cu amenzi de până la 10.000 EUR.