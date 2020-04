Potrivit șefului statului, noua ordonanță militară va modifica programul de ieșit afară a persoanelor cu vârsta peste 65 de ani.

În noua ordonanță militară, cei care se încadrează în acea categorie de vârstă vor putea ieși afara pentru a se reaproviziona în două intervale orare. Aceștia pot ieși din case între orele 7-11 dimineața și 19-22 seara.

Ce a declarat Klaus Iohannis

”A doua tema se referă la persoanele de peste 65 de ani care in momentul de fata pot iesi afara doar la anumite ore. Având in vedere ca vremea se încălzește, începând de azi acest interval se va schimba. Persoanele peste 65 de ani vor avea voie să iasă afară in intervalul orar 7-11 și 19-22.”, a declarat Klaus Iohannis.

Ce se întamplă cu școlile?

„Am finalizat o întâlnire cu premierul și cu mai mulți miniștri. Am evaluat câteva teme foarte importante. Vreau să prezint deciziile la care am ajuns împreună. Prima temă a fost cea cu școlile. Activitatea fizică este suspendată pe durata stării de urgență.

Să fim foarte conștiență că epidemia nu s-a terminat. Aud de la mulți că trebuie să ne relaxăm și că epidemia va dispărea. Nu este așa. Nu putem vorbi despre o relaxare sau o încetinire. Să ținem cont însă de câteva lucruri simple. Dacă elevii s-ar duce la școală ar fi două riscuri mari. Să ducă boala la școală sau de la școală acasă. Am dorit să știm și ce fac alte țări.

O serie de țări nu mai vor să redeschidă școlile. Am dorit și să aflăm ce se întâmplă unde s-au deschis școlile. În Franța nu a fost bine. Zeci de elevi au fost testați pozitivi, iar unii dascăli au ajuns la terapie intensivă. S-a decis astăzi ca pentru majoritatea elevilor grădinițele școlile și universitățile să nu se mai redeschidă. Anul școlar se va termina pe 12 iunie. Va fi învățământ la distanță. Până pe 12 iunie se vor încheia mediile cu notele de până acum.”,a spus președintele.