Secretarul de stat în cadrul Ministerului de Interne, Raed Arafat, a declarat că la nivel naţional avem o incidenţă de 0,06 la mie a cazurilor de COVID-19, însă, dacă rata de infectare va creşte la doi la mie, spre exemplu, ne vom întoarce la măsurile de dinainte de 1 august şi anumite activităţi vor fi rezervate doar persoanelor vaccinate.

”Suntem sub unu la mie ca incidenţă. Media naţională de astăzi este 0,06 la mie. Mai avem judeţe cu 0,02, mai avem judeţe cu 0,01 şi care au ajuns la 0,19. Ilfov care a ajuns la 0.12, Bucureştiul şi care merg spre unu la mie, dar încă suntem departe. La 2 la mie se va întâmpla ceva. Deja anumite activităţi se rezervă numai vaccinaţilor şi ne întoarcem la situaţia care a fost înainte de 1 august. La 3 la mie ne întoarcem la situaţia care a fost la 1 iunie ca şi măsuri. De exemplu, întâlnirile mari, dacă este un festival, acolo este rezervat numai vaccinaţilor”, a declarat Raed arafat, la Digi24, luni seara.

Întrebat dacă la această incidenţă se susţine discuţia despre restricţionarea accesului în mall-uri a celor nevaccinaţi, Raed Arafat a declarat că spre deosebire de cinematografe, în mall-uri se poarta masca de protecţie.

”La acest moment, la această incidenţă să spui că fac restricţii mai mult decât purtarea măştii, iar la mall se poartă mască, dar la cinematograf acolo nu se poartă, mai cumperi popcorn şi suc şi nu se mai poartă mască. În rest, la acest moment nu e necesar să iei măsuri mai mult în zonele respective. Dacă cresc incidenţele, se pot discuta alte măsuri. dar la acest moment nu e nicio decizie în acest sens şi hotărârea de guvern care va prelungi starea de alertă nu va venicu restricţii în plus, vor rămâne cele actuale”, a declarat Arafat, potrivit news.ro.

Secretarul de stat în cadrul Ministerului de Interne, Raed Arafat, a declarat, luni seară, că numărul cazurilor de COVID-19 este în creştere în Europa şi că în România sunt relaxate măsurile mult mai mult decât în alte ţări, dar, cu toate acestea, românii nu le respectă şi au renunţat la purtarea măştii de protecţie în mijloacele de transport în comun. Arafat a mai precizat că de noi depinde modul de gestionare al următorului val al pandemiei.

”Noi am tot spus, am tot recomandat, atenţie mare la transmiterea virusului SARS-CoV-2, clar că lumea este într-o fază în care nu mai crede sau cel puţin crede că e OK situaţia. Noi vedem o creştere mare în Europa, vedem o creştere la noi, încă mai mică. Toate semnalele ştiinţifice arată că varianta Delta este mai uşor de transmis, dar persoanele vaccinate sunt mai protejate.