Scandalul gunoaielor din Sectorul 1 trece la un alt nivel! Clotilde Armand pare a fi rămas fără soluții și cere declararea stării de alertă.

În același timp, primarul Sectorului 1 le cere bucureștenilor să reclame neridicarea gunoiului la Poliția Locală

”Am solicitat Comitetului Local pentru Situații de Urgență să înainteze Prefecturii Municipiului București o adresă prin care să declare starea de alertă din cauza situației sanitare de pe raza teritorială a Sectorului 1 cauzată de șantajul și suspendarea colectării gunoiului de către operatorul de salubritate.

În paralel, am purtat discuții cu firmele de sortare a gunoiului din Sectorul 1 și am ajuns la un acord.

Am aflat că stațiile de sortare și-au redeschis porțile începând de astăzi dimineață pentru a primi gunoiul colectat de Romprest.

Aceste stații erau închise din cauza neachitării de către compania Romprest a facturilor datorate în ciuda plăților făcute de Primăria Sectorului 1.

”Acest episod negru din istoria Sectorului 1”

PS:

Vă rog să sunați la Poliția Locală Sector 1 și continuați să reclamați neridicarea gunoiului Dvs. Este foarte important acest lucru. O să vă explic mai târziu de ce. Știu că nu este cea mai confortabilă situație: vă citesc mesajele, umblu zilnic în sector și văd cu ochii mei ce se întâmplă.

Dar de asta suntem noi aici. Să rezolvăm problemele. Acest episod negru din istoria Sectorului 1 cauzat de politicieni corupți și mafia gunoaielor va lua curând sfârșit. Vă promit.

Mulțumesc tuturor celor care sunteți alături de mine.”, a scris Armand vineri pe Facebook.

Explicațiile Romprest

”Consiliul Local al Sectorului 1, caruia ii revine legal obligatia de a organiza, gestiona si de a asigura continuitatea, prin finantarea acestui serviciu de utilitate publica si asigurarea echilibrului contractual, este Autoritatea contractanta si partenerul contractual al Romprest in acest contract de delegare de 12 ani.

In toti acesti ani, sub administratii de culori politice diferite si adeseori consilii cu majoritati conjuncturale avand pozitii contrare vointei Primarului, nu s-a ajuns niciodata la escaladarea unui conflict contractual si la iminenta blocare a serviciului, pentru ca in toata aceasta perioada s-au respectat clauzele contractuale si prevederile legislatiei aplicabile in materia salubritatii.

Orice litigiu privind aplicarea clauzelor contractuale a fost supus de catre parti solutionarii instantelor de judecata competente, masurile dispuse de catre instanta urmand a fi puse in aplicare dupa ce instantele investite cu solutionarea vor pronunta o hotarare definitiva.

In mandatul actualului primar, aplicarea clauzelor contractului si a prevederilor legale este discretionara.

De la instalarea noii administratii, relatia contractuala, obligatorie in cazul unui contract derulat in beneficiul comunitatii si supus unor reglementari legale – care necesita confirmari ale prestatiilor si raportari lunare catre autoritatile de mediu – este guvernata de dictatul primarului, de impunerea unor masuri abuzive si fara corespondent in documentatia de atribuire, in contract sau in legislatie, masuri fara precedent sau corespondent in alte contracte de delegare incheiate in domeniul salubrizarii localitatilor.”, se arată într-un comunicat publicat de compania de salubritate Romprest.

Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea.