Scandalul dintre George Simion și Digi24 continuă! Liderul AUR face dezvăluiri neașteptate: Trebuia să plătim un milion de euro

George Simion, președintele Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) a acceptat invitația lui Codin Maticiuc de apărea în noul episod al podcastului său de pe YouTube. În cadrul acestuia, politicianul a abordat diferite subiecte de actualitate, printre care și subiecte referitoare la scandalul dintre Digi 24 și formațiunea politică pe care o conduce.

Liderul AUR spune că partidul său nu ar mai fi fost cenzurat de acest post de televiziune dacă ar fi plătit sumate de un milion de euro.

”4 din 10 români care au fost la vot, auziseră de AUR. Noi, în momentul respectiv, nu am fost chemați la TV. Doar în social media, unde am avut acces. La TV nu ne-au chemat niciodată. Digi ne-a trimis o ofertă de 1 milion de euro pentru a intra acolo (n.r. – pentru exprimarea de opinii, drept al replică etc.). Partidele (n.r. – celelalte) au avut de unde, din subvenții, noi nu aveam. Oricum, nu am suferit mult pentru că nu am intrat pe Digi.

Foarte mulți ne-au cunoscut în noaptea alegerilor și în zilele de după. Am fi luat 20% în loc de 10%, poate… (n.r. – dacă românii ar fi auzit de AUR)”, spune George Simion.

George Simion a mai spus că gazetarul Cristian Tudor Popescu, cel care a fost dat afară de la Digi 24, nu l-ar fi vrut pe liderul AUR la această televiziune.

AUR are propriile vulnerabilități

În cadrul aceluiași podcast, George Simion a declarat că partidul pe care îl conduce are propriile vulnerabilități.

”Da, îți zic din start (n.r. – există și membri de partid care ar putea fi corupți). Pe 27 martie, când colegii m-au ales președinte al partidului, le-am spus ‘voi, ca membri de partid, ar fi în interesul vostru să nu mă votați, pentru că în partidul ăsta nu o să conteze ce vechime aveți. Când o să ajungem la putere nu o să veniți cu fata să o angajezi la stat, că nu merge. În partidul ăsta nu o să facem baronet local și să-mi impună filiala din Alba Iulia, de exemplu la Apele Române. Și am rămas fără deputatul de Alba, pentru că el voia să pună oameni prin diferite funcții’.

(…) Am spus la congres că suntem în pericol să ne transformăm într-un grup de interese care parazitează statul român. O gașcă ce va ajunge la putere pentru a-și angaja oameni din cercul ei în instituțiile de stat, oameni care nu sunt capabili de asta.

Sunt două riscuri – să ne transformăm în astfel de lighioane, al doilea – avem 10.000-12.000 de membri. Riscul e să pățim ca USR, să ajungem la guvernare și să fim un eșec total.

(…) Toată lumea ne prevestea soarta lui Dan Diaconescu, la faptul că ne vom pleca parlamentarii la bucată”, a spus acesta în cadrul podcastului lui Codin Maticiuc.