Senatorul Diana Şoşoacă şi-a găsit partid!

Diana Şoşoacă şi-a anunţat colegii senatori că este membră a partidului S.O.S. România

Exclusă în luna februarie a anului trecut din AUR, Diana Şoşoacă a anunţat luni, 30 mai, în plenul Senatului, că începând de astăzi este membru al unui nou partid politic.

Este vorba despre S.O.S. România.

„Am un anunţ de făcut în ceea ce mă priveşte. De astăzi, vă anunţ că sunt membră a Partidului S.O.S. România”, a declarat Diana Şoşoacă.

Partidul S.O.S. România abia a împlinit şase luni, fiind înfiinţat pe data de 21 noiembrie 2021 prin decizie definitivă a Tribunalului Bucureşti – Secţia a III-a Civilă, transmite Agerpres.

Explicaţiile lui Claudiu Târziu, copreşedinte AUR la acel moment, privind excluderea Dianei Şoşoacă

Reamintim că Diana Şoşoacă a fost exclusă din AUR, în februarie 2021, „pentru motive de indisciplină de partid şi de inadecvare la codul de conduită parlamentară”, spunea atunci Claudiu Târziu, la acel moment copreşedinte al AUR.

„Nu e vorba de o demisie, e vorba de o excludere. Am luat o decizie de excludere a doamnei Diana Şoşoacă şi a domnului deputat Mihai Lasca, pentru motive de indisciplină de partid şi de inadecvare la codul de conduită parlamentară. Am convocat conducerea executivă a partidului şi am luat această decizie.

Cel mai recent exemplu este de astăzi, când doamna senator Diana Şoşoacă a făcut o declaraţie publică în Senat, a depăşit timpul alocat cu mult şi a început să se certe cu toţi parlamentarii prezenţi pentru că i s-a tăiat microfonul, să facă acuzaţii foarte grave la adresa tuturor parlamentarilor, că sunt criminali ş.a.m.d.

L-a apostrofat şi pe unul dintre secretarii de şedinţă, Sorin Lavric, care, întâmplător sau nu, este membru al preşedinţiei partidului AUR şi şef al Senatului Partidului AUR şi secretar al Senatului României.

Nu şi-a recunoscut nicio vină după acest episod destul de penibil, ca să fiu foarte explicit, nu şi-a cerut scuze, dimpotrivă, a continuat cu acuzaţiile şi la grupul parlamentar AUR. Am încercat să găsesc o cale de mediere, o cale de împăcare – în calitatea mea de lider al grupului senatorial AUR am şi datoria asta, nu sunt doar preşedinte al partidului, sunt şi lider al grupului.

Am făcut toate eforturile cu putinţă, dar în momentul în care nu mai ai interlocutor e greu, adică când interlocutorul vrea să se audă numai pe el şi crede că are dreptate şi trece la tot felul de vorbe grele nu mai ai cum să găseşti o cale de comunicare, darămite una de împăcare”, au fost explicaţiile date, la acel moment, de Claudiu Târziu.