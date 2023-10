Irinel Columbeanu a avut parte de o mare surpriză zilele trecute. Leo de la Strehaia și rudele sale au plecat din județul Mehedinți până în județul Ilfov pentru a-l vizita pe omul de afaceri.

Leo de la Strehaia i-a adus produse tradiționale țigănești și 10.000 de lei. A fost însoțit de sora lui, Olga Originală, care dorește să se căsătorească cu Irinel Columbeanu. În ciuda efortului depus, el și familia sa nu au fost lăsați să-l vadă pe omul de afaceri.

„Eu sunt serios, am venit la domnul Columbeanu. Am venit să îi dăm și lui 100 de milioane (n.r. 10.000 de lei), plus ce i-a adus Olga să îl ajutăm. Suntem aici să îl ajutăm. Nu ne-au lăsat (să-l vedem). Lăsați lumea care vrea să-l ajute. Eu am venit cu banii, să-i dau banii, am vrut să-i dau 100 de milioane acum când am mers la el”, a zis, zilele trecute, Leo de la Strehaia într-un videoclip postat pe canalul său de YouTube.

„Noi știm că a trecut printr-un impas al vieții și că are potențialul de a se ridica înapoi. Leo poate să-l ajute”, a zis sora lui.