Paul Stănescu a reacționat după declarația în care Rareș Bogdan susținea că în administraţiile liberale curge lapte şi miere, în timp ce administraţiile PSD nu au o situație prea bună.

Reacția secretatului general al PSD a venit marți, 9 aprilie, la Conferinţa de Alegeri a Organizaţiei PSD Bucureşti. El spune că a citit o știre care conținea declarația europarlamentarului și s-a supărat „rău, rău de tot”.

„Veneam spre Conferinţa de alegeri a PSD Bucureşti şi îmi făcusem planul pentru a ajunge într-o oră, dar am ajuns într-o oră şi jumătate, din cauza traficului. Îmi pare rău, asta e situaţia. Cât am stat în maşină am avut timp să răsfoiesc şi presa. Am văzut o ştire cu domnul Rareş Bogdan, care m-a supărat rău, rău de tot. Ne spunea Rareş Bogdan. Spunea că acolo unde sunt administraţii liberale curge lapte şi miere şi acolo unde sunt administraţii PSD nu e prea bine”, a declarat Paul Stănescu.