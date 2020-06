După ce asistenta emisiunii „Acces Direct”, Emily Burghelea, și-a dat demisia în direct, foștii săi șefi sunt deciși să rezolve lucrurile în instanță. Astfel, cei de la Antena 1 o vor da în judecată pe Emily pentru ce a declarat în spațiul public, scrie Wowbiz.

Emily ar putea plăti daune de 300.000 de euro

Deranjați că tot ce a declarat fosta asistentă le-a stricat imaginea, foștii săi șefi îi vor cere, cel mai probabil, daune uriașe. Astfel, suma pe care s-ar putea ca Emily să o plătească să plece de la 50.000 de euro, însă ar putea ajunge și la 300.000.

„Emily Burghelea va fi dată în judecată după demisia de la Acces Direct. Toți cei de acolo sunt supărați că Emily Birghelea a făcut dezvăluiri incredibile despre situația Vulpiței, despre faptul că, în spatele camerelor, Vulpița era bătută și că nimeni nu spunea nimic. Iar faptul că Emily a spus, în direct ce se petrece, că a făcut acele vloguri în care a dezvăluit, cu lux de amănunte, ce se petrece între Vulpița și Viorel, cum Vulpița este agresată, după ce a demontat acuzațiile care i-au fost aduse susținând că foștii ei colegi mint, i-a iritat la maximum pe șefi. Vor să o dea în judecată, iar prin contract, fiind vedetă, poate să ajungă să plătească daune între 50.000 și 300.000 de euro”, a spus o sursă, pentru Wowbiz.

„Astăzi s-a depășit limita. Am fost pusă să ascund lucruri care sunt mult sub demnitatea unei femei, nu contează că e Vulpița, că e X-uleasca, că sunt eu, că e orice altă femeie. ESTE MULT SUB DEMNITATEA ORICĂREI FEMEI, iar eu nu am putut să rămân nepăsătoare. Eu chiar vreau ca voi să înțelegeți că nu am făcut asta ca să pătez imaginea oamenilor care lucrează acolo, cu care m-am și înțeles foarte bine. Am avut o relație super sudată până astăzi când m-au pus să face ceva ce nu am vrut să fac”, dezvăluia Emily la scurt timp după ce și-a dat demisia în direct.