Janez Jansa a distribuit pe joi pe Twitter o fotografie în care mai mulți europarlamentari apar în compania miliardarului american George Soros. Alături de fotografie, premierul sloven a scris ”marionetele Soros în Parlamentul Uniunii Europene”.

Postarea sa vine într-un moment nepotrivit. Slovenia se află la președinția Consiliului Uniunii Europene, așadar în țară se află membri ai Comisiei pentru libertășile civile, justiție, afaceri interne (LIBE) din Parlamentul European. Aceștia evaluază situația statului de drept și libertatea mass-media.

Premieruk sloven a pornit un adevărat scandal după ce i-a acuzat pe unii europarlamentari, tot pe Twitter, că sunt părtinitori, întrebând cât de des au făcut aceștia vizite unui cancelar german, unui prim-ministru olandez sau unui președinte francez.

Who are you? How many times have you visited a German chancellor, a Dutch PM or a French president?

By the way, it’s Netherlands where the last journalist was killed in the #EU. In Slovenia, such attempts were executed only during a regim of your comrades from @strankaSD. https://t.co/WI4uYoydxS

— Janez Janša (@JJansaSDS) October 14, 2021