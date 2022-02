O serie de informații intrate în posesia Capital arată că Ministerul de Finanțe, condus de social-democratul Adrian Câciu, a investit suma de aproape 190 milioane lei la Fondul Proprietatea, în condițiile în care cu această sumă puteau fi mărite salariile din sistemul de apărare al României, ținând cont de contextul de securitate sensibil aproape de România, după ce Rusia dă semne că ar vrea să invadeze anumite zone din Ucraina.

Tensiuni în coaliția de guvernare privind această decizie

Mai mult, conform informațiilor Capital, în ultima ședință a coaliției de guvernare, Florin Cîțu, liderul PNL, i-ar fi transmis ministrului de Finanţe, Adrian Câciu, că poate nu era așa o urgență să se bage banii aceştia la Fondul Proprietatea.

Florin Cîţu ar fi subliniat că, în contextul actual, era mai potrivit ca banii să fie direcţionati către sistemul de apărare.

Administratorul Fondului Proprietatea a recunoscut tranzacția

Franklin Templeton International, administratorul Fondului Proprietatea, a transmis recent că în data de 1 februarie 2022, statul român, prin Ministerul Finanţelor Publice condus de Câciu, a achitat fondului suma de 189,2 milioane de lei care ar reprezenta plata aferentă a tuturor acţiunilor neplătite deţinute de statul român la Fondul Proprietatea.

Mai mult, în data de 31 decembrie 2021, statul român deţinea aproximativ 363,8 milioane de acţiuni neplătite, iar fiecare acţiune avea o valoare nominală de 0,52 lei, potrivit unui document publicat la bursă.

„Plata menţionată anterior s-a efectuat în exercitarea drepturilor Statului român în baza Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente.”, arată administratorul Fondului Proprietatea.

A crescut valoarea capitalului social subscris

Practc, începând cu data de 1 februarie, noua valoare a capitalului social subscris şi vărsat al fondului este e circa 3,3 miliarde de lei, împărţit în 6,4 miliarde de acţiuni, fiecare cu o valoare nominală de 0,52 de lei.

Acţiunile Fondului Proprietatea s-au apreciat cu 1% la jumătate de oră de la începutul şedinţei de tranzacţionare de marţi, pe tranzacţii de 57.000 de lei. Creşterea ajunge la 4,77% de la începutul anului, pe un rulaj de 134 de milioane de lei.

Fondul Proprietatea are o capitalizare de 13,2 miliarde de lei, fiind deţinut în proporţie de 49,8% de persoane juridice, urmate de persoane fizice (23,2%), The Bank of New York Mellion (17%) şi Fondul de Pensii Administrat Privat NN/NN Pensii.