Așadar, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, Vasile Bănescu, a spus că nu critică pe nimeni, însă argumentul adus de ÎPS Teodosie este „nul și invalid din punct de vedere teologic”.

De asemenea, acesta a subliniat că invocarea minunii aprinderii Luminii Sfinte la Ierusalim nu are „nici cea mai mică legătură cu calendarul”. Potrivit purtătorului de cuvânt, este vorba despre o aducere la zi, ca și cum ceasul ne rămâne în urmă.

„Deci e o aducere la zi, ca și cum ceasul ne rămâne în urmă, se întâmplă, și îl aducem la ora exactă. Asta s-a întâmplat în Europa civilizată, asta s-a întâmplat și în spațiul ortodox. Au fost Biserici care au acceptat calendarul îndreptat, ca și Biserica Ortodoxă Română, mai puțin niște Biserici, în frunte cu Biserica Ortodoxă Rusă.

Invocarea minunii aprinderii Luminii Sfinte la Ierusalim nu are nici cea mai mică legătură cu calendarul. Această minune s-ar produce independent de adecvarea la calendarul corect sau nu. Invocarea acestei minuni într-un mod cumva egocentrist – cu alte cuvinte, Lumina se aprinde doar pentru noi – este un lucru care are o conotație mai puțin creștinească. De aceea, am reacționat. Este un argument absolut nul, invalid din punct de vedere teologic, logic și de orice altă natură. Problema calendarului nu e o problemă de credință, nu e o problemă de teologie, e o problemă pur și simplu astronomică”, a conchis purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române.